70 jaar later is de Watersnoodramp nog altijd actueel

Nu de ooggetuigen ouder worden, is het belangrijk om nog zoveel mogelijk verhalen te verzamelen en vast te leggen. Of, zoals Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk het zegt: ‘Het is geen historie. Elke dag is er ergens op de wereld een overstroming. En de zeespiegelstijging is ook voor ons in Nederland actueel. De klimaatdiscussie verhardt soms, maar iedereen die hier komt wordt geraakt door de persoonlijke verhalen.’

Begrijpen en voelen

Met dit dossier willen het Watersnoodmuseum en de partners die het mede mogelijk hebben gemaakt, de 1.836 slachtoffers van de ramp herdenken. Zoals dat jaarlijks gebeurt tijdens de nationale herdenking van 1 februari. De verhalen van deze mensen moeten verteld blijven worden. Ze brengen een gecompliceerd klimaatvraagstuk terug naar iets dat we allemaal begrijpen of voelen. Louwerse benadrukt dat de verhalen een brug vormen naar de wereld van nu en naar de toekomst, want het is niet vanzelfsprekend dat we in deze delta kunnen wonen. Ook al wordt deze vaak de veiligste delta ter wereld genoemd. Zijn we nog op tijd om de maatregelen te nemen die ons ook de komende zeventig jaar veilig en drooghouden?

Wereldwonderen

‘De toekomst zal veel van ons vragen’, zegt Louwerse van het Watersnoodmuseum dat ook nationaal kenniscentrum is op het gebied van waterveiligheid. ‘Zo zijn we gewend om met de rug tegen het water te staan. Maar misschien moeten we wel meer met in plaats van tegen de natuur doen? Ruimte geven aan het water ligt heel gevoelig in de regio. Begrijpelijk natuurlijk. Daarom is het goed dat er in de samenleving over wordt gediscussieerd.’