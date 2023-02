70 jaar na watersnoodramp: ‘We kunnen zelf helpen een nieuwe ramp te voorkomen’

WatersnoodmuseumDe snelheid waarmee de zeespiegel voor de Nederlandse kust stijgt door klimaatverandering is de laatste decennia flink toegenomen. Dat stelt het KNMI in een studie. Volgens hoofddirecteur Gerard van der Steenhoven geen reden voor paniek, maar wel de hoogste tijd om onze manier van leven aan te passen.

‘Ik vergelijk de huidige situatie graag met die van tweede helft 19de eeuw’, zegt Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur van het KNMI. ‘Toen kwamen we erachter dat hygiëne goed was voor de mens en zijn we aan de slag gegaan met riolering, handen wassen, zeep gebruiken. Nu moeten we gaan begrijpen dat een schonere atmosfeer net zo belangrijk voor ons is.’

Jaarlijkse stijging zeespiegel

In de huidige scenario’s gaat het KNMI uit van een zeespiegelstijging van 30 tot 120 centimeter aan het eind van de eeuw, tenzij er bijvoorbeeld een deel van de ijskap van de Zuidpool afbreekt die het proces zou versnellen. Het genoemde onderzoek, waarbij de invloed van de wind uit de metingen is gehaald, laat over de laatste decennia een jaarlijkse stijging zien van ruim 3,5 millimeter en dat is meer dan 1,5 keer zo snel als het gemiddelde van de vorige eeuw.

In de genoemde scenario’s zit een forse marge van 90 centimeter. De grootste onzekere factor bij het bepalen van het juiste scenario zit ‘m in de mens. ‘Het is de vraag hoe goed wij met 192 landen in staat zijn om minder broeikasgassen uit te stoten’, aldus Van der Steenhoven. ‘Daar wordt in het westen al veel aan gedaan, maar we zullen ook de landen met een kleinere economie daarbij moeten betrekken.’

Volledig scherm De Bilt, 19-10-2022 Gerard van der Steenhoven, hoofddirecteur KNMI © Martijn Beekman

Waternoodsramp van 1953

Hoewel de Watersnoodramp van 1953 onder meer is veroorzaakt door een zware storm in combinatie met een springvloed vormt volgens Van der Steenhoven niet het steeds extremere weer de belangrijkste dreiging voor herhaling maar de zeespiegelstijging. ‘Tijdens de Sinterklaasstorm van 2013 werden de waterstanden van 1953 hier en daar zelfs overtroffen, maar gebeurde er relatief weinig. Dat is het bewijs dat we de kustverdediging goed op orde hebben. Maar stel je voor dat het water een meter hoger zou staan door zeespiegelstijging, dan praten we over een hele andere situatie.’

Kustverdediging

Volledig scherm © Watersnoodmuseum Afgaand op data zitten we voorlopig nog goed in Nederland. Het water zal in de eeuwen daarna echter nog verder stijgen, zodat je daar al wel rekening mee moet houden. Met onze kustverdediging kopen we tijd om daar over na te denken. ‘Gelukkig kunnen we zelf ook helpen om een nieuwe ramp te voorkomen’, aldus Van der Steenhoven. ‘Niet door ons leven van vandaag op morgen helemaal om te gooien, maar wel door bewuster te zijn van onze rol. Door zonnepanelen op dak te leggen, een hybride of elektrische auto te kopen of door bijvoorbeeld wat minder vlees te eten. Iedereen kan op zijn eigen manier iets bijdragen om een ramp zoals in 1953 te voorkomen.’

