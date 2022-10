Aalt: ‘Zo ontzorg ik mijn kinderen’

Natuurbegraafplaats Heidepol Arnhem-EdeOp een warme zomerdag in juni fietste Aalt over de Hoge Veluwe. Want dat is één van de dingen die hij heel graag doet: fietsen en hardlopen in de natuur. Hij fietste van Veteranenlandgoed Vrijland richting de bossen van de Heikamp. Zijn blik trok naar rechts: nieuw aangelegde paden, een weids en glooiend terrein. Het zag er net even anders uit dan anders.

Natuurbegraven iets voor mij

Aalt vertelt: “Een paar dagen later had ik een kennismakingsgesprek met Irma Boon, een uitvaartondernemer. Mijn dochter had me aangespoord om me erin te verdiepen wat ik zou willen rond mijn begrafenis, vandaar dat ik haar had gebeld. Al pratende adviseerde Irma om eens te gaan kijken bij Heidepol. Ze vertelde me over natuurbegraven en dacht dat dat misschien wel iets voor mij zou zijn. En nu was ik er toevallig al langsgefietst.”

Aalt besloot een afspraak te maken en ontmoette onze informatiemedewerker Annemiek. “Ik kreeg een prachtige rondleiding van Annemiek. Dat kan ik wel waarderen, dat iemand alle liefde en geduld in haar werk legt”. Na vele nog beschikbare plekken te hebben bezocht had hij een mooi zonnig plekje uitgekozen, aan de Berkenlaan in het gras. “Dit wordt de plek, zei ik direct tegen Annemiek.”

Je ziet niet dat het een begraafplaats is

Inmiddels is Aalt al een paar keer terug geweest, een keer samen met zijn moeder en een keer samen met zijn zus en zwager. Hij wilde hen laten zien welke keuze hij had gemaakt en hoe prachtig hij het hier vindt. “Mijn moeder is 88 jaar en had nog nooit van natuurbegraven gehoord. Ze is nog van de oude stempel, van het klassieke begraven, maar vond het heel bijzonder. Je kan helemaal niet zien dat het een begraafplaats is, zei ze. Ze was blij dat ze mijn plekje gezien had.”

Volledig scherm © Natuurbegraafplaats Heidepol Arnhem-Ede Aalt is opgegroeid in Putten. “Ik ging met buurjongetjes het bos in; daar hadden we een boomhut gemaakt. We hadden daar onze eigen plekje op de Veluwe, diep in de bossen. We waren altijd blij als we ‘m terug konden vinden, zo diep weggestopt was onze boomhut.”

Een geruststellende gedachte

Voor Aalt is het een geruststellende gedachte dat hij alles nu bij leven heeft geregeld. “Dat geeft een goed gevoel, het is een mooi plekje. En zo ontzorg ik mijn kinderen, dan hoeven zij zich daar niet druk om te maken.” Hij weet zelfs al wat er op zijn gedenkteken moet komen te staan: “Qua Patet Orbis, dat betekent ‘zo wijd de wereld strekt’. Het is de lijfspreuk van het Korps Mariniers. Ik heb namelijk 36 jaar bij het Korps Mariniers gediend.”

“Zo heb ik heel wat van de wereld gezien en veel op zee gezeten. Met mijn uitvaart zullen er vast ook wel oud-mariniers komen. Die blijven toch allemaal met elkaar verbonden. Dan komen ze in uniform hierheen en dan lijkt een beperkte militaire ceremonie me mooi. Ze hoeven geen schoten te lossen, maar een trompettist mag wel the last post spelen.”

Wil je meer weten over natuurbegraafplaats Heidepol?

