Aan de slag met jouw ideale keuken

Bruynzeel KeukensEen nieuwe keuken uitkiezen is het leukste om te doen tijdens een verbouwing of verhuizing. Maar het kan een hele opgave zijn. Je wil dat de keuken mooi, maar ook praktisch is. Daarnaast moet het ook aansluiten bij jouw woonsituatie- en wensen. De een droomt van een handige hoekkeuken en de ander van een riant kookeiland. Met deze 4 tips word jij op weg geholpen.

Kleine aanpassingen die een groot effect hebben

Om te beginnen is het belangrijk om te kijken naar de samenstelling van jullie huishouden en hoe het er thuis aan toe gaat. Uit hoeveel personen bestaat jullie gezin? En wordt er bijvoorbeeld veel en uitgebreid gekookt? Dan zijn een grote koelkast, vriezer en voldoende opbergkasten zeker geen overbodige luxe. Maar het kan ook dat je liever een extra oven hebt in plaats van een extra opbergkast.

Sta ook stil bij hoe lang jullie zijn. Wanneer je vrij lang bent is het handig om een hoger werkblad te kiezen. Dat scheelt rugpijn. Ben je juist iets kleiner? Neem dan niet te hoge bovenkasten en voorkom dat je telkens een kruk nodig hebt. Al deze kleine verschillen in leefstijl maken een groot verschil bij de indeling van de ideale keuken.

Een keuken heeft 5 zones



In de keuken draait het natuurlijk om koken, maar je doet er nog veel meer. De handelingen die je hier verricht zijn in te delen in vijf keukenzones. Denk aan: voorraad (de plek voor koffiebonen, rijst, blikken groenten), opbergen (de ruimte voor borden, kopjes, glazen en bestek), spoelen en afval (de zone voor de kraan, spoelbak, vaatwasser en afvalemmers), voorbereiden van het eten (de plek voor het werkblad, de keukentoestellen en kruiden) en tot slot koken en bakken (de kookplaat, oven, afzuigkap). De truc is om de keukenopstelling in te delen volgens deze vijf zones. Op die manier maak je een stuk efficiënter gebruik van de keuken. Dat scheelt uiteindelijk tijd en energie.

Kies jouw ideale keukenopstelling

Wanneer de keukenzones in kaart zijn gebracht, begint het leuke werk. Kies welke opstelling het best bij jullie huis en wensen past. Hou je van lekker praktisch en heb je alles graag direct bij de hand, dan past een hoekkeuken goed bij jouw wensen. Zou je graag een kleine bar in je keuken willen? Kies dan voor een U-opstelling. Of heb je veel spullen en daarom extra opbergruimte nodig? Hiervoor is een kookeiland met een extra werkblad en extra keukenkasten ideaal.

Oplossingen voor een slimme kastindeling

Heb je de perfecte keukenopstelling gevonden die past bij jouw wensen en voorkeuren? Dan is het tijd om de kasten te gaan indelen. Worden het lades of toch deuren? En heb je liever een greeploze apothekerskast of een carrouselkast in de hoek? Er zijn genoeg keuzes en elke optie heeft zijn voor- en nadelen. Kies wat jij mooi en belangrijk vindt. Maak vervolgens gebruik van slimme oplossingen voor het indelen van alle lades en kasten. Denk hierbij aan een bestekbak, lademeenemer, afvalsysteem, antislipmat of kruidenrekje. Zo zorg je dat je nieuwe keuken niet alleen mooi, maar ook handig in gebruik is.

Zelf aan de slag

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het indelen van je eigen keuken? Bij Bruynzeel Keukens hebben ze een handige keukenplanner. Hiermee ontwerp je online in een aantal stappen de ideale keukenopstelling aan de hand van jouw wensen.