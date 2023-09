Aantal jongeren dat aan zelfdoding denkt neemt toe. Zo herken je signalen

Iets meer dan 25 per maand. Zoveel mensen van onder de dertig maakten er in 2022 een einde aan hun leven. In 2023 komt dit getal steeds vaker boven de dertig jongeren per maand uit. Uit onderzoek blijkt dat een op de vijf jongeren weleens aan zelfdoding heeft gedacht. De redenen hiervoor lopen uiteen. Meestal is er niet een oorzaak, maar zijn er meerdere aanleidingen, zoals eenzaamheid en prestatiedruk. Als jouw kind worstelt met suïcidale gedachten, is die zeker niet de enige. Maar hoe kom je erachter of dit zo is en hoe ga je het gesprek aan?