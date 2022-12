Achter het stuur stappen met verlopen APK is strafbaar

IndependerDe APK is in heel Europa wettelijk verplicht. Is je keuring verlopen? Dan krijg je automatisch een boete van 150 euro op de mat, zelfs als je niet op de weg bent geweest. Word je door de politie staande gehouden en blijkt de APK verlopen? Dan staat je nog een extra boete te wachten.

APK verlopen? Boete en schade zelf betalen

Let je niet goed op en laat je je APK verlopen? Dan krijg je twee maanden na de vervaldatum een boete van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Met een beetje pech krijg je nog een extra boete bij een politiecontrole. Maar dat is niet het enige risico. Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer: “Krijg je een ongeval terwijl je APK is verlopen? Dan wordt mogelijk niet alle schade vergoed door je autoverzekering. Dat is vaak het geval als de schade is veroorzaakt door een mankement aan de auto. Zoals gladde banden, slechte verlichting of een geblokkeerde rem.” Nog een belangrijke reden dus om de APK-keuring niet te laten verlopen.

Goed om te weten: is de APK verlopen, en krijg je een ongeval wat niet veroorzaakt is door een gebrek aan de auto? Dan vergoedt de autoverzekering de schade wel. Je moet dan wel zelf kunnen aantonen dat het ongeluk niet komt door een mankement. Bijvoorbeeld met een rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen.

Wanneer keuren? APK check!

Niet alle auto’s moeten even vaak gekeurd worden. Hoe vaak een APK nodig is, hangt af van het bouwjaar en de brandstof van je auto. Zo moet je een diesel vaker laten keuren dan een benzineauto. Wil je weten wanneer het tijd is voor de APK van je auto? Met de APK check van Independer zie je direct wanneer je een afspraak moet maken voor de volgende keuring. Er zijn veel verschillende locaties waar je terecht kunt voor een APK. Menno Dijcks van Independer: “Let er wel op dat je naar een autogarage gaat met een RDW keurmerk. De RDW (Rijksdienst voor het wegverkeer) controleert namelijk of het APK keuringstraject correct wordt uitgevoerd. Dat is goed voor jouw veiligheid, maar ook voor die van de andere weggebruikers.”

Je mag wel met de auto zonder een geldige APK naar de garage rijden. Dit mag alleen rond de tijd van de keuring. Daarnaast moet je een afspraakbevestiging hebben en moet de auto wel verzekerd zijn.

Wat wordt er tijdens een APK gecontroleerd?

Tijdens een APK wordt er gekeken of je auto nog voldoet aan de eisen voor milieu en veiligheid. Het is altijd even spannend wat de uitslag is, en vooral: of de kosten meevallen. Maar wat wordt er precies gecontroleerd? Een hele lijst: bijvoorbeeld:



• algemene staat van de auto;

• voertuigregistratie (kloppen alle papieren?);

• voorruit;

• spiegels;

• vergrendeling;

• wielophanging ;

• verlichting;

• carrosserie;

• remmen;

• autogordels;

• stuurinrichting;

• uitlaat en uitlaatgassen;

• wielen en banden.

Komt je auto door de keuring heen? Dan weet je dat je weer met een goed gevoel veilig de weg op kan.