Actief luisteren naar muziek met Alain Clark op het Montreux Jazz Festival

Harman KardonAlain Clark (muzikant en producer) en Angelique Houtveen (radio-DJ) staan samen stil bij de kunst van het luisteren. En hoe kan dit nou beter dan op het iconische Montreux Jazz Festival samen met audio expert Harman Kardon? Alain Clark was al eens eerder met zijn band op het Montreux Jazz Festival in Zwitserland geweest om op te treden. “Dat was te gek. Maar als bezoeker naar een festival gaan is heel anders”, zegt Alain Clark. Hij vindt het lastig om naar muziek te luisteren zonder kritisch te zijn op alle technische aspecten. “Als ik niet oplet dan ben ik eigenlijk op een soort diepere manier aan het luisteren. Ik heb hier geprobeerd om dit te ervaren als toeschouwer, maar dat lukte nog niet.”