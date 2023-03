Actieve vakantie in de achtertuin van Kopenhagen

VisitDenmarkZuid-Seeland en het eiland Møn in de achtertuin van Kopenhagen zijn heerlijke streken om op vakantie te gaan. Er zijn veel activiteiten om te beleven en je vindt er is spectaculaire natuur. Je kan er ook miljoenen jaren terug in de tijd, naar het moment dat een asteroïde de ontwikkeling van het leven op aarde veranderde. In het nieuwe Stevns Klint Experience Center blijven weinig geheimen over het oer verleden verborgen.

Terug in de tijd

De asteroïde die 66 miljoen jaar geleden in de Mexicaanse zee boorde had een doorsnede van twaalf kilometer en een gewicht van 2500 miljard ton. De gigantische inslag maakte een eind aan het dinosaurustijdperk. Onderaan de vijftien kilometer lange fossielrijke klif UNESCO’s Stevns Klint zijn sporen gevonden van de door de inslag ontstane aswolk. Hier liggen uitzonderlijke fossielen die de ontwikkeling en het herstel van de (micro)fauna na de inslag laten zien.

In het Experience Center kun je deze verhalen beleven. Ze worden geprojecteerd op een gigantisch kalksteenblok die uitgehouwen is uit de Stevns Klint. De tentoonstelling bestaat uit dinoskeletten, meteorieten en fossielen.

Op ontdekking

De klif bij Møn is 7 kilometer lang en ligt 120 meter boven zeeniveau. Hier kun je verschillende fossielen vinden. Daarvoor moet je wel 496 treden naar beneden lopen die je vervolgens ook weer terug naar boven moet.

In het GeoCenter kom je meer te weten wat er schuilt achter de meters krijt. Op de top van de klif is er een boardwalk van bijna 300 meter met een aantal uitkijkpunten.

Volledig scherm Stap op de fiets en laat je leiden door prachtige natuur en langs diverse bezienswaardigheden. © Daniel Villadsen

Op de pedalen

Een fietstocht is altijd een goed idee. De heuvelachtige mountainbiketocht nummer 421 op Møn leidt je door het Klinteskov Bos. De tocht is pittig maar zeker de moeite waard door alle fantastische uitzichtpunten.

Ben je minder sportief? Kies dan voor route 55. Deze voert door het binnenland bij Faxe, Dalby en helemaal naar Køge. Als je van meerdaagse tochten houdt, dan is de route van Møns Klint naar Stevns Klint een aanrader. Dit is 230 kilometer in etappes.

Bloemenpracht

In een half uur tijd fiets je vanuit de middeleeuwse stad Næsted naar het zeshonderd jaar oude kasteel genaamd Slot Gavnø. In april en mei vindt in de kasteeltuinen Denemarkens grootste tulpenfestival plaats. Later in het jaar worden de tulpen vervangen door heerlijk geurende lelies.

Wandel door de tuin van de 6 zintuigen, de rozen- en de vlindertuin. Het kasteel voelt sprookjesachtig aan. Het was ooit bedoeld als een klooster voor maagden uit aristocrate kringen. Tegenwoordig herbergt het kasteel de grootste privécollectie schilderijen van Noord-Europa.

Volledig scherm Volg de rondleiding door het kasteel en bekijk de grootste particuliere schilderijencollectie van Noord-Europa, ca. 1.000 schilderijen, waaronder enkele van de oudst bewaarde portretten in Scandinavië van rond 1460. © Frame & Work

De verblijf keuze is reuze

In de regio Sov godt zijn tal van mooie campings te vinden. Bijvoorbeeld Feddet Camping en Camp Møns Klint. Is een camping niets voor jou? Er zijn 45.000 Deense vakantiehuizen waar jij uit kan kiezen. De keuze is dus reuze.

Kies je een pastelkleurig huisje, van hout, steen, met rieten dak of een bungalow? Wil je graag een tuin, houtkachel of sauna erbij? De vakantiehuizen zijn er in alle soorten en maten.

Volledig scherm Vakantiehuis aan zee © Feriepartner Møn-Stevns

Tips voor activiteiten

• Kanovaren op de rivier de Suså, met 87 kilometer lengte is dit de langste rivier van Seeland



• Keramiek, glas en design. Holmegaard Værk is een museum, maar ze maken er ook ter plekke mooie dingen in de ateliers. Daarnaast krijg je uitleg en demonstraties over het werk in de glasblazerij.



• Als je de klif van buitenaf bewondert, heb je er geen idee van dat er zich ónder de klif een ondergronds fort en bijna twee kilometer aan ondergrondse gangen bevinden: het Stevnsfort Cold War Museum.

Nieuwsgierig naar meer vakantietips in deze regio? Ontdek ze hier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.