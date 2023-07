Afscheid nemen van jouw dierbare zonder open einde

Bij het bespreken van een crematie kan de vraag of de familie mee wil naar de ovenruimte uiteenlopende reacties oproepen. Sommigen vinden het een geruststellende gedachte en geven aan het fijn te vinden: “Dan begeleid ik mijn dierbare echt tot het einde en is mijn dierbare niet alleen.” Anderen vinden het een nare gedachte en kiezen ervoor om niet mee te gaan. Vaak zijn families verrast door de vraag omdat zij niet wisten dat de mogelijkheid er is.

Afscheid nemen in de ovenruimte

Na de afscheidsdienst brengen medewerkers van het crematorium de uitvaartkist op een rijdende baar naar de ovenruimte. Er mogen ongeveer tien nabestaanden meelopen naar de ruimte. Er is dan de mogelijk om in de ruimte afscheid te nemen of te blijven totdat de kist in de oven wordt geplaatst.

De reis van jouw dierbare

De ovenist begint met een uitleg over wat er in de ovenruimte gebeurt. Vervolgens wordt er op de kist een vuurvast steentje gelegd, waarop het registratienummer van de crematie staat vermeld. Dit steentje blijft bij de as van de overledene en kun je later terugvinden bij de asbus. De medewerkers controleren of het nummer overeenkomt met de documenten, waarin de familie toestemt met de crematie. Zodra is bevestigd dat de familie toestemming heeft gegeven, wordt het luik van de oven geopend en wordt de uitvaartkist in de oven geplaatst. Het luik sluit direct zodra de kist in de oven staat.