Alarmsignalen: zo herken je fraude als de ‘bank’ belt en dit kun je doen

INGWord je gebeld door de bank dat er iets mis is met je rekening of betaalpas? En moet je direct in actie komen om je geld veilig te stellen? Dan heb je te maken met een oplichter. Vier alarmsignalen waarmee je telefonische fraude kunt herkennen en voorkomen.

Het heet bankhelpdeskfraude. En het kan iedereen overkomen. Je wordt bijvoorbeeld gebeld door iemand die zegt voor ING te werken. Volgens de ‘medewerker’ (een oplichter) is er iets aan de hand met je bankrekening. Hij of zij vertelt je over verdachte transacties: ,,Iemand probeert je rekening leeg te halen. Als je nu niet snel handelt, ben je al je geld kwijt!’’

Een bank heeft nooit jouw hulp nodig om je geld veilig te stellen. Hang daarom meteen op en bel zelf je bank, bijvoorbeeld de ING Alarmlijn via 020-2288800, om het verhaal te controleren. Maar hoe weet je of je te maken hebt met een oplichter? Bij de volgende alarmsignalen is het foute boel:

1. “Boek je geld over naar een andere rekening”

De beller vraagt je om geld over te boeken naar een andere rekening om het ‘veilig te stellen’.

Alarmsignaal: de bank vraagt je nooit om geld over te maken naar een andere rekening.

2. “Installeer dit programma zodat ik kan meekijken”

De beller vraagt je om een zogenoemd ‘meekijkprogramma’ te installeren. Met zo’n programma, zoals AnyDesk of TeamViewer, neemt de oplichter de besturing van je computer of smartphone op afstand over. Zo kan hij of zij meekijken… en je geld stelen.

Alarmsignaal: de bank vraagt je nooit om een programma te installeren om je op afstand te kunnen helpen.

3. “Geef je betaalpas aan de koerier die ik naar je toe stuur”

De beller beweert dat er iets mis is met je betaalpas of inlogapparaatje, die je ‘voor de veiligheid’ onmiddellijk moet vervangen. De oplichter stuurt een koerier naar je toe die je betaalpas, inlogapparaatje en soms zelfs je identiteitsbewijs komt ophalen.

Alarmsignaal: de bank vraagt je nooit om je betaalpas of identiteitsbewijs aan iemand mee te geven of op te sturen.

4. “Zet je geld om in bitcoins en zeg het volgende als je vragen krijgt”

De beller stelt voor om het geld ‘om te zetten’ in virtuele valuta zoals bitcoins of digitale betaalkaarten. Omdat de oplichter weet dat ING alert is op dergelijke transacties, krijg je ook instructies welke antwoorden je moet geven als zijn of haar ‘collega’ (de echte bankmedewerker) later belt met vragen.

Alarmsignaal: de bank vraagt je nooit om geld ‘om te zetten’ of online aankopen te doen en geeft ook geen instructies voor het beantwoorden van vragen van ‘collega’s’.

Advies: hang meteen op en bel zelf je bank

Belt de bank omdat er iets mis zou zijn met je bankrekening of betaalpas? Twijfel je over de beller, of geeft het gesprek je een naar gevoel? Hang dan meteen op en bel zelf je bank, bijvoorbeeld de ING Alarmlijn via 020-2288800, om het verhaal te controleren.