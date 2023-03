OpelSteeds meer mensen rijden elektrisch. Maar is het iets voor jou? Voor de serie Laadpaaltalks sprak reporter Fleur met creatief contentstrateeg Aljo Hartgers (41). Hij stapte over naar elektrisch rijden en ontdekte meerdere voordelen. “Er is niets fijner dan elke ochtend wegrijden met een volle accu zonder te hoeven tanken.”

Aljo heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Een elektrische auto was voor hem dus een logische keuze. “Ik ben met duurzaam leven begonnen omdat dat beter is voor de aarde, maar het is een mooie drijfveer dat ik ook nog eens voordeliger uit ben.

Leg eens uit. Hoe zit dat?

De aankoopsubsidie bestond nog niet toen ik mijn elektrische auto kocht, maar ik hoefde geen aanschafbelasting te betalen. De eerste jaren reed ik de auto zakelijk en had ik ook bijna geen bijtelling, maar door de lage onderhoudskosten bleek het uiteindelijk nog goedkoper om ‘m privé te rijden. Dat scheelt ook weer gedoe met de administratie.”

Waarom denk je dat steeds meer mensen elektrisch rijden overwegen?

“Er is niets fijner dan elke ochtend wegrijden met een volle accu zonder te hoeven tanken. Als je thuiskomt stop je de stekker weer in de laadpaal en klaar ben je. Ik probeer de stekker er alleen in te steken op momenten dat er zo min mogelijk impact is voor het milieu. Als de zon schijnt bijvoorbeeld. Ik vind dat wel een sport.

Wat ik zelf ook een groot voordeel vind, is dat ik mijn auto in de winter aan de laadpaal lekker kan laten voorverwarmen. Nooit meer ruiten krabben, heerlijk. Op die manier voorverwarmen is ook nog beter voor je bereik, omdat de stroom van de laadpaal ook de accu voorverwarmd. Zo heb je tijdens het rijden geen stroom nodig om de accu te verwarmen.”

Waarom stapte jij over naar elektrisch rijden?

“Ik heb al meer dan tien jaar een blog waarin ik mensen laat zien hoe je zo duurzaam mogelijk kunt leven. In 2017 kreeg ik via een autodealer de kans om met mijn vriendin en m’n zoontje in een elektrische auto naar Barcelona te rijden. Zo kon ik de lezers van mijn blog laten zien of dat mogelijk was. Dat was het geval, al moesten we onderweg wel dertien keer opladen en twee keer overnachten. Dit is inmiddels natuurlijk verleden tijd.

Toch was ik toen al zo enthousiast dat ik er meteen daarna zelf eentje heb gekocht, waar ik inmiddels al 110.000 kilometer mee heb gereden. Wij hebben een van de eerste elektrische auto’s, dus onze actieradius is relatief beperkt. Tegenwoordig haal je makkelijk het dubbele, maar voor ons is het nog niet zo’n groot probleem. We rijden zelden lange afstanden en je kunt tegenwoordig overal makkelijk opladen. Ik heb een frisbee in de auto liggen om die momenten te overbruggen. Na een kwartiertje ben je alweer op pad.”

