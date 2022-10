Alles rondom elektriciteit in een keer goed regelen

Interpolis x AgroJohan Martens en zijn vrouw Gerrie zijn samen eigenaar van boerderij Hemelrijksche Hoeve . Ze combineren het houden van koeien, natuurbeheer en ouderenzorg op hun bedrijf. Daarbij is veiligheid van groot belang. Tijd om daar energie in te steken met hulp van een expert.

“Eigenlijk boeren wij weer op dezelfde manier zoals mijn overgrootvader dat rond 1900 deed”, vertelt Johan. “Er bestond toen niks anders dan natuurlijk boeren: kunstmest en bestrijdingsmiddelen waren er nog niet. En zorg was ook een standaard onderdeel van de meeste boerenbedrijven. Als grootouders dementie kregen, of als er kinderen waren die niet helemaal mee konden komen, dan was er altijd wel een plekje en wat werk op de boerderij.”

Veel meer dag alleen een dagopvang

Dagelijks zijn er rond de tien gasten met dementie aanwezig op de boerderij bij Johan en Gerrie. Er wordt dagopvang aangeboden waarbij ze betrokken worden bij het boerderijwerk. Ze krijgen taken in de keuken en in de tuin. Ook het contact met de dieren wordt vaak als heel waardevol ervaren. Johan is overtuigd dat dit ook een verrijking is voor het bedrijf.

De combinatie van het houden van koeien met zorg en natuurbeheer is zo gegroeid op de Hemelrijksche Hoeve. “Als je bedrijf verandert, dan pas je vaak steeds wat aan bij de elektrische voorzieningen. Het besef kwam dat we dat toch een keer moesten laten controleren en regelen. Extra belangrijk omdat we iedere dag onze ouderen over de vloer hebben. Het bericht van Interpolis over een elektrakeuring kwam precies op het juiste moment”, vertelt Johan.

Nieuwe voorzieningen

Met alle veranderingen door de jaren heen, werd er ook het nodige ver- en gebouwd op de boerderij. “Er zijn zonnepanelen aangelegd. En twee oude schuren werden gesloopt voor een nieuwe schuur. De elektricien vroeg waar hij de bedrading van de nieuwe schuur op aan kon sluiten. We hadden nog een schuur staan met een stoppenkast, maar dat was zo’n oude waar je de zekeringen nog in moest draaien. Dat was geen optie. In huis zou misschien wel kunnen, maar daar was ook al een paar keer een groep bijgezet.”

Op dat moment las Johan een paar keer over stalbranden die waarschijnlijk in de stroomvoorziening waren ontstaan. Bijna tegelijkertijd kwam de informatie van Interpolis elektrakeuring voorbij. “Ik heb meteen gebeld voor een afspraak”, zegt hij.

Kans op brand kleiner maken

Volledig scherm De inspecteur heeft alles wat met elektriciteit te maken heeft doorgemeten en waar nodig zijn er dingen opengeschroefd. “Je krijgt na afloop een rapport, maar ik vond het erg prettig om ook van de inspecteur zelf te horen wat er aangepast moest worden. Er waren best wat aanbevelingen. Zo bleken de omvormer en de aardlekschakelaar van de zonnepanelen niet op elkaar te zijn afgestemd. Daardoor was het in theorie mogelijk dat er bij piekspanning een probleem zou ontstaan. Verder vormde de oude stoppenkast een risico. Doordat de zekeringen niet meer gebruikt werden eruit waren gedraaid, kon daar stof in komen. Dat vergroot de kans op brand”, legt Johan uit.

Zo veilig mogelijk ondernemen

Het gaf Johan en Gerrie een fijn gevoel dat de expert alles gecontroleerd heeft. “Je doet er zelf alles aan om zo veilig mogelijk te werken op je bedrijf, maar dit zijn zaken waar ik zelf geen verstand van heb. Met het rapport van de elektrakeuring ben ik naar de elektricien gestapt waarna alle adviezen zijn doorgevoerd. Het is best een investering zo alles bij elkaar, maar als je brand krijgt dan ben je veel verder van huis.”

