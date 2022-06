Als onderhoudsmonteur werken bij dit bedrijf is heel afwisselend en altijd gezellig

ShellZou jij bij een van de grootste bedrijven ter wereld als onderhoudsmonteur aan de slag willen gaan? In een uitdagende functie met veel verantwoordelijkheid en volop doorgroei- en opleidingsmogelijkheden? En heb jij ook nog eens een mbo-opleiding in de richting van Elektrotechniek of Allround Operationeel Technicus niveau 3 of 4 (bijna) afgerond? Dan is een baan als onderhoudsmonteur bij Shell wat voor jou.

Shell Energy and Chemicals Park Rotterdam, ook wel Shell Pernis genoemd, is de grootste productielocatie van het bedrijf in Europa. In ongeveer zestig verschillende fabrieken worden olieproducten en basischemicaliën gemaakt op basis van aardolie. Als onderhoudsmonteur zorg je ervoor dat alle pompen in deze fabrieken naar behoren blijven functioneren, zodat de productie draaiende kan worden gehouden.

Hoe het is om dit werk te doen? Martine Kooij werkt alweer bijna drie jaar als onderhoudsmonteur bij Shell Pernis.

Opgegroeid tussen de fabrieken

Martine is in de Botlek te midden van fabrieken opgegroeid. Van jongs af aan is ze geïntrigeerd door wat ze om zich heen ziet. Martine: “Ik wist als klein meisje niet zo goed wat er allemaal gebeurde in zo’n fabriek, maar ik was er wel erg benieuwd naar. Op de middelbare school ben ik er voor het eerst op bezoek geweest en ik vond het direct heel indrukwekkend. Ik wilde van alles weten hoe het werkte en wat er gebeurde. Vanaf dat moment wist ik dat ik hier graag aan de slag wilde gaan! Wat ik precies wilde gaan doen, wist ik toen nog niet.”

Dat kwam in het derde jaar van het vmbo. “Ik had een erg leuke docent voor natuur- en scheikunde en deze vakken lagen me wel. Hij had zoiets van: volgens mij moet je wat met techniek gaan doen. Toen ben ik de opleiding tot Allround Operationeel Technicus gaan volgen. Zo ben ik hier uiteindelijk terechtgekomen!”

Uitgebreid leertraject

En, hoe bevalt het? “Heel goed! Ik heb het erg naar mijn zin hier. Shell is een wereldwijd energiebedrijf waar veel mogelijk is. Op het moment dat je dat inziet, wil je eigenlijk nergens anders meer heen denk ik. Ik zit nu nog vol in een leertraject van zeven jaar. Daar begin je mee als je hier binnenkomt. Daarna, als je vakvolwassen bent, gaat er een wereld voor je open en kun je gaan kijken wat je nog meer wilt: in de richting van leidinggeven, technisch assistent of werkvoorbereiding bijvoorbeeld.”

Welke kant Martine zichzelf op ziet gaan, vindt ze nog lastig te zeggen. “Ik moet zeggen dat ik het zo naar mijn zin heb als ‘technician’ dat ik dat voorlopig nog heel veel jaren wil blijven doen en daarin wil uitblinken!” Wat ze het leukste vindt aan haar werk? “Het repareren van de pompen natuurlijk. Aan sommige zie je echt dat ze een aantal jaren niet de fabriek uit zijn geweest. Dan is het heel mooi om zo’n pomp uiteindelijk weer als nieuw terug te plaatsen en te weten dat hij weer een aantal jaren meegaat. Dat vind ik echt heel gaaf!”

Toekomstperspectief

Ook op de locatie Pernis is Martine voorlopig nog niet uitgekeken. “Het mooie aan Pernis vind ik dat het zo groot is, dat je - overal waar je komt - iedere dag weer nieuwe dingen ontdekt. Zeker nu ze hier de nieuwe biobrandstoffenfabriek aan het bouwen zijn. Ik vind het heel tof dat je daar ook deel van uitmaakt, dat geeft weer nieuw toekomstperspectief.”

Iedere dag is gezellig

Daarnaast zorgen haar collega’s ervoor dat ze iedere dag met plezier naar haar werk gaat. “We werken op mijn afdeling in de werkplaats met een mannetje of 30. Dit zijn bijna allemaal jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar oud. Dat maakt het heel gezellig!” Dat dit voornamelijk mannen zijn, wist Martine van tevoren. “Bij mij op de afdeling werken we met drie vrouwen en in de werkplaats in totaal met vier. Het is een mannenwereld, maar als je als vrouw dit werk gaat doen, dan weet je dat.”

Dit staat de band met haar collega’s echter totaal niet in de weg. “We doen vaak zat buiten werktijd een biertje met elkaar. Natuurlijk niet met alle 30, maar een bepaald groepje vind ik leuk genoeg om na werk en in het weekend ook nog te zien, haha.”

Iets voor jou?

Denk je na het lezen van dit artikel: dit zou wel wat voor mij kunnen zijn? Kijk dan snel op de vacature-website van Shell en solliciteer. Wie weet ben je binnenkort de nieuwe collega van Martine.

Op zoek naar een andere functie? Shell is bezig met het bouwen van nieuwe een biobrandstoffenfabriek in Pernis. Dit draagt bij aan de toekomst van duurzame industrie en het levert extra banen op. Interesse? Op de website kan je alle actuele vacatures vinden.

