Als ondernemer geld besparen op elektrisch laden én genieten van veel extra’s?

MoveMoveHet is een onderwerp dat iedereen bezighoudt: de klimaatcrisis. In allerlei branches vinden hierdoor milieuvriendelijke veranderingen en verbeteringen plaats, zo ook in de mobiliteitssector. De duurzame transformatie onder automobilisten ontwikkelt zich in rap tempo. Steeds meer (zakelijke) rijders stappen bijvoorbeeld over op e-mobiliteit.

En dat is niet zo gek, want er bestaat tegenwoordig een ruime keuze uit goede en mooie elektrische auto’s en het laadnetwerk in binnen- en buitenland wordt ook steeds verder uitgebreid. Maar wat kost het nu eigenlijk om zakelijk elektrisch te rijden en hoe kan dat eventueel goedkoper?

Wildgroei aan tarieven

Voor veel ondernemers zijn de tarieven voor elektrisch laden onduidelijk. Je kunt vaak niet op de laadpaal zien wat je betaalt. De prijs is namelijk afhankelijk van de pas- en paalcombinatie waardoor er een wildgroei aan tarieven is ontstaan. Daarnaast komen er steeds meer laadpassen voor de elektrische auto op de markt. Het is hierdoor lastig om te bepalen welke laadpasaanbieder het meest voordelig is. Het loont echter de moeite je te verdiepen in de tarieven, voorwaarden en laadmogelijkheden, want die lopen flink uiteen.

Er zijn grofweg twee soorten laadpassen: met en zonder abonnement. Een gratis laadpas bestaat eigenlijk niet, want een aanbieder zal érgens aan willen verdienen. Als je regelmatig een openbare laadpaal gebruikt - bijvoorbeeld omdat een laadpaal bij je thuis geen optie is, is een vast bedrag per maand voordeliger. Vanaf tien à twintig laadsessies per maand ben je met een laadpas met abonnement vaak beter af.

MoveMove: géén verborgen kosten

De leveranciers van laadpalen bepalen zelf hun tarieven. Deze verschillen vaak ook nog per gemeente. Op de vraag hoeveel elektrisch laden precies kost, is dus geen eenduidig antwoord te geven. Als je een laadpas met abonnement hebt, zijn de extra kosten per laadsessie meestal lager. Bij laadpasaanbieder MoveMove betaal je bijvoorbeeld, los van je abonnement, helemaal niets extra’s. De kosten van de laadpaalaanbieder worden één-op-één, zonder toeslagen, aan je doorberekend. Volledig transparant dus en daardoor ben je bij MoveMove vaak goedkoper uit.

Alle mobiliteitskosten op één factuur

Naast dat je bij MoveMove een vast maandbedrag, geen verborgen laadkosten per transactie of hoge kosten per KwH betaalt, bieden ze ondernemers nog veel meer extra voordelen. Zo werkt de laadpas, door het betrouwbare netwerk van MultiTankcard, op alle laadpalen in Nederland en op ruim 250.000 palen in het buitenland. Ook kun je eenvoudig thuisladen op kosten van de zaak.

De administratieve rompslomp op het gebied van mobiliteit is door de pas van MoveMove verleden tijd. Middels de app is het namelijk mogelijk om ook andere zakelijke reiskosten af te rekenen, zoals parkeren, de wasstraat en openbaar vervoer. Al deze mobiliteitskosten verschijnen vervolgens op je btw-factuur voor maximale btw-teruggave. Ook ideaal voor de plug-in hybride rijder, want je kunt - naast een laadpas - ook gebruikmaken van een tankpas zonder extra kosten. Bijkomend voordeel: het abonnement is maandelijks opzegbaar.

Iets voor jou?

Ben je als ondernemer benieuwd of de zakelijke laadpas van MoveMove wat voor jou zou kunnen zijn? Ga naar movemove.com/laadlocator om te zien wat de kosten zijn op de laadpaal bij jou in de buurt of vraag hier direct een pas aan.