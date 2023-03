Als starter een woning kopen in Utrecht? Er is meer mogelijk dan je denkt

PUNT MakelaarsDe zoektocht naar een koopwoning gaat tegenwoordig niet van een leien dakje. Met name starters hebben het lastig op de woningmarkt. Maar nu de grootste gekte op de woningmarkt voorbij is en de huizenprijzen dalen, is er meer mogelijk dan je denkt.

Nu de woningmarkt enigszins is afgekoeld, is een koopwoning een stuk bereikbaarder geworden voor starters met een gemiddeld salaris. Dat merkt ook het team van Punt Makelaars in Utrecht. “De markt is in beweging en er zijn weer meer kansen voor starters op de Utrechtse woningmarkt. De huizenprijzen zijn gedaald, extreem overbieden is niet meer de standaard en er staan weer meer woningen te koop”, vertelt financieel adviseur Sam Enait van Punt Makelaars.

Enait merkt dat veel starters een onduidelijk beeld hebben van hun kansen op de woningmarkt: “Hoewel het tegenwoordig haast onmogelijk lijkt om een huis te kopen als starter, zijn er absoluut mogelijkheden. Nu de markt weer een beetje is bijgetrokken, is het dus zeker de moeite waard om weer even in jouw situatie te duiken. Wij kennen de markt op ons duimpje en hebben alle kennis in huis, waardoor we zeker iets kunnen betekenen voor starters.”

Volledig scherm © PUNT Makelaars

Starterscafé in Utrecht

Punt Makelaars helpt starters graag verder in hun zoektocht naar een mooie woning in Utrecht en omgeving. Enait: “Om starters goed te informeren over de mogelijkheden in de huidige woningmarkt en ze op weg te helpen met de aankoop van hun eerste huis gaan we daarin graag een stapje verder. Daarom organiseren we op 23 maart een speciaal Starterscafé samen met De Hypotheekshop, Hoekstra & Partners Notarissen en Go Green.”

Tijdens dit gratis speeddate evenement kan jij al jouw vragen stellen aan onafhankelijke deskundigen over de huidige woningmarkt in Utrecht en omstreken. Waar je normaal gesproken allemaal losse gesprekken moet plannen met bijvoorbeeld een makelaar, hypotheekadviseur, notaris en verduurzamingsadviseur spreek je ze tijdens het Starterscafé allemaal in één avond. Zo weet je meteen waar je als starter aan toe bent en waar er kansen liggen.

“Het Starterscafé is een laagdrempelige manier om je te laten informeren door vrijblijvend in gesprek te gaan met vier verschillende partijen. Hiermee willen we de drempel voor starters verlagen om de eerste stap te zetten naar de aankoop van hun droomhuis en laten zien dat er meer mogelijk is. En dat alles in een informele sfeer. Je hoeft dus geen ellenlange presentatie te verwachten, tijdens het Starterscafé staat persoonlijk contact centraal”, aldus Enait.

Zet de eerste stap naar jouw droomhuis

Volledig scherm © PUNT Makelaars Wil jij jouw droomwoning in Utrecht aankopen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Kom dan langs op 23 maart tijdens het Starterscafé. Je hoeft je niet aan te melden en kan gewoon vanaf 19.00 uur binnen komen lopen bij het kantoor van Punt Makelaars aan de Noorderstraat 8 in Utrecht.