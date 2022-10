Altijd moe en futloos? Misschien zijn het je hormonen

Je hormonen beïnvloeden je stofwisseling, je humeur en je immuunsysteem. De meeste van ons weten wel dat dopamine een geluksstofje is. Maar wist je ook dat een tekort eraan direct kan leiden tot cravings en snaaibuien? En wist je dat een ander gelukshormoon, serotonine, voor 90 procent in je darmen wordt aangemaakt? Wat je eet en een goed werkende darmflora spelen dus een belangrijke rol in je hormoonhuishouding en vice versa.

Ook insuline, een stofje dat glucose naar je cellen brengt, is een hormoon. Bij onvoldoende insuline, of als cellen er ongevoelig voor worden, kan glucose de cel niet goed in, waardoor de bloedglucose stijgt. Vandaag de dag hebben heel veel mensen prediabetes, een voorstadium van diabetes type 2. De meesten weten dit zelf niet, ziet Anke Verhagen, auteur en mede-oprichter van het Hormooncentrum in Eersel.