Auto uitlenen, mag dat zomaar?

IndependerJe beste vriend of vriendin vraagt vriendelijk of je auto even te leen is. Dan is het lastig om nee te zeggen, toch? Vaak is dat ook helemaal geen probleem. Maar heb je wel eens nagedacht over de gevolgen? Als diegene schade rijdt, ben jij dan bijvoorbeeld verantwoordelijk? Expert autoverzekeringen Menno Dijcks van Independer legt het uit.

Auto uitlenen aan vriend of familie? Geen probleem

Voor je autoverzekering is het geen probleem als je jouw auto uitleent. De verzekering is namelijk niet gekoppeld aan jouw naam, maar aan het kenteken. Dus rijdt er iemand anders met jouw toestemming in de auto? Dan ben je gewoon verzekerd. Let wel op: het hangt wel af van de dekking van jouw autoverzekering of schade vervolgens wordt vergoed.

Welke schade is verzekerd?

Heb je een WA-verzekering? Dan krijg je alleen een vergoeding voor schades die je veroorzaakt aan andere auto’s. Ook als je de auto uitleent. Independer expert Menno Dijcks geeft een voorbeeld. Een vriend rijdt in jouw auto en veroorzaakt een botsing met een andere auto. Beide auto’s hebben een flinke deuk. In dit geval is de schade aan jouw auto niet gedekt. De schade aan de andere auto wordt wel vergoed. Ook met een WA + beperkt casco verzekering ben je in deze situatie niet verzekerd. Maar heb je een allrisk verzekering? Dan ben je voor bijna alle schades verzekerd. Ook als je de schade zelf hebt veroorzaakt.

Menno Dijcks: “Heeft je zoon of dochter een rijbewijs? Dan is het goed om te weten dat sommige verzekeraars een hoger eigen risico hanteren als er schade wordt gereden door een bestuurder jonger dan 24 jaar.”

Schadevrije jaren voor jouw rekening

Stel, je leent je auto uit en je krijgt hem terug met een flinke deuk. Dan heeft dit gevolgen voor jouw schadevrije jaren. Door schade verlies je er een aantal, waardoor je premie stijgt. Het gevolg? Je betaalt dan jarenlang meer geld voor je autoverzekering.

Pechhulp is persoonsgebonden

In tegenstelling tot je autoverzekering is pechhulp wél persoonsgebonden. Degene die jouw auto leent, kan hier dus geen gebruik van maken. Het is dus belangrijk om te zorgen dat een bestuurder die een auto leent zelf pechhulp regelt. Dijcks: “Handig om te weten: Independer Pechhulp is wel gekoppeld aan je kenteken waardoor je vriend of vriendin er ook gebruik van kan maken als die jouw auto leent.”

Auto uitlenen voor vakantie

Wil je je auto voor een langere periode uitlenen? Bijvoorbeeld zodat je zoon of dochter ermee op vakantie kan? Geef dit dan door aan jouw verzekeraar. De verzekeraar beoordeelt dan het risico voor die periode en kan de premie eventueel aanpassen bij een groter of lager risico. Is degene aan wie je de auto uitleent jonger dan 24 jaar? Houd er dan rekening mee dat de premie waarschijnlijk hoger wordt en dat veel verzekeraars een verhoogd eigen risico voor jonge bestuurders rekenen.

Je auto verhuren, mag dat?

Wil je je auto verhuren en zo wat geld verdienen? Dan is het goed om te weten dat verhuur bij de meeste autoverzekering is uitgesloten van de dekking. Je bent bovendien verplicht om dit te melden bij je verzekeraar. Wil je zeker weten dat je goed verzekerd bent? Verhuur je auto dan via een platform als MyWheels of SnappCar.