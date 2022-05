Baaninspectie door drones: RTHA doet succesvolle proef

Sneller en duurzamer

Martijn Ouwendijk, binnen RTHA verantwoordelijk voor de processen en productiviteit, legt uit: “Een drone kan de inspectie een stuk sneller uitvoeren. Een meetauto moet opnieuw beginnen aan een meting als de auto tussentijds voorrang moet geven aan vliegverkeer. De drone pakt het laatst gevlogen coördinaat weer op en vervolgt zijn voorgeprogrammeerde route. Ook kan de drone een bredere baan meten, terwijl de meetauto alleen de wegdek-breedte van de auto meet. De drone doet daardoor een half uur tot drie kwartier over een baaninspectie, de meetauto drie uur. Daarbij is de drone is ook duurzamer want hij vliegt op batterijen, een meetauto rijdt op diesel.”

Eenvoud maakt testen makkelijker

Ahmad Bakkar, strategisch adviseur innovatie bij RTHA, vertelt waarom RTHA de juiste plek was om te testen met dronevluchten: “Tijdens de coronapandemie heeft de Innovation Hub op Schiphol meerdere proefvluchten gedaan. Een belangrijk punt hierbij was hoe een drone samengaat met het vliegverkeer. Als een vliegtuig moet landen op de baan waar een drone zijn werk uitvoert, hoe zorg je dan dat de drone snel op de grond staat?”. Ouwendijk vult aan: “Op RTHA konden we dit goed testen, we hebben we één baan en één onderhoudspartij*. Deze eenvoud is belangrijk om een procedure te ontwikkelen en te testen. Daarna kan je opschalen naar complexere luchthavens, zoals Schiphol.”

Van proefprocedure naar echte procedure

Bakkar: “Op dit moment hebben we een proefprocedure voor twee proefvluchten gedaan. Nu willen we van die proefprocedure naar een echte procedure die vaker kan worden toegepast. Daarvoor moet de procedure worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Je pakt het aan als project: met een projectteam, een projectplan en evaluaties. De procedure moet voor iedereen werkbaar en efficiënt zijn. Daar gaan we de komende periode mee aan de slag. Verder onderzoeken we of we de procedure moeten aanpassen voor als we snellere drones krijgen, of bijvoorbeeld drone-inspectie van vliegtuigen en luchthavengebouwen. De techniek staat tenslotte niet stil.” Meer informatie over het project vind je hier.