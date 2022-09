Bakkie koffie met een senior

CareibuHelp jij anderen graag en wil je wel eens iets nieuws proberen? Samen met andere studenten kan jij een kwetsbare en eenzame senior helpen. Drink een kopje koffie, speel een spelletje samen of help met praktische zaken met een eenzame senior om hun dag beter te maken.

‘ff een bakkie doen

Volledig scherm © Careibu Je helpt de senior bij praktische zaken, zoals samen een boodschap doen of computeren. Maar het belangrijkste is het bieden van gezelschap. Denk aan een puzzeltje leggen, samen een rondje door het park of gewoon effe een bakkie doen. Studenten bepalen samen met hun senior hoe ze de tijd besteden. Het doel is om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de senior te vergroten. Hoe je dat moet doen, leer je van professionele coaches.

Een senior die écht bij je past

Als student kun je bij Careibu zelf reageren op een senior die qua interesses en achtergrond goed bij je past. Vervolgens ga je een half jaar lang, ongeveer drie uur per week, bij jouw senior op bezoek. Ook help je met boodschappen doen, reizen in het openbaar vervoer of begrijpen hoe een computer werkt.

Maatschappelijke Diensttijd

Het vrijwilligerswerk is in te richten als Maatschappelijke Diensttijd. Dit betekent dat er veel aandacht is voor de ontwikkeling van jouw idealen en talenten. Je volgt een interessant trainingsprogramma bij de professionele coaches van Careibu. Aan het einde van het traject ontvang je een certificaat die mooi staat op je CV.

Ervaring voor het leven

Volledig scherm © Careibu Anne van Oudheusden, oprichter van Careibu: “Wat wij bieden, is een ervaring voor het leven. Onze studenten maken kennis met een nieuwe wereld, ontwikkelen zichzelf op persoonlijk vlak en vooral: ze zien de impact die ze maken op het leven van ‘hun’ senior. Je wordt meestal voor een periode van zes maanden aan een senior gekoppeld. Opvallend is dat veel van hen ook na die periode contact houden met hun match. Dat er dan echte vriendschap ontstaat tussen jong en oud. Dat vind ik het mooiste dat er is.”

Vrijwilligersvergoeding

Het maatjesproject van Careibu is vrijwilligerswerk, maar je verdient wel een zakcentje van maximaal 95 euro per maand bij. De vergoeding is een leuk extraatje. Het mooiste van dit alles blijft natuurlijk dat je op een makkelijke manier iets bijdraagt aan het leven van een senior.

Meer weten? Kijk dan op: https://careibu.com/help-een-senior/

Careibu is actief in de regio’s Amsterdam, Leiden, Delft, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.