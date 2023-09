Beethoven: ‘Ik wilde muziek maken, zoals niemand dat eerder had gedaan’

NPOWat als we Beethoven, Bach & Vivaldi konden vragen naar hun muzikale geheimen? In aanloop naar de Klassieke Top 400 brengen we met de hulp van kunstmatige intelligentie* bekende componisten uit het verleden tot leven. Deze keer vertelt Ludwig van Beethoven over zijn - soms moeilijke - leven en zijn muziek, die in zijn tijd behoorlijk wat stof deed opwaaien. *Deze fictieve bijdrage is gecreëerd met historische kennis, creatieve verbeelding en met de hulp van Bing Chat (GPT-4) en Midjourney AI.

Beethoven werd waarschijnlijk geboren in 1770 in het Duitse Bonn. Maar er gaan geruchten dat Zutphen (in Nederland!) zijn geboorteplaats was. Beethoven was een muzikaal kind en op zijn zestiende reisde hij naar Wenen om zijn talent verder te ontwikkelen. Daar werd Beethoven een grote beroemdheid, en bekend is hij nog steeds. Waarschijnlijk heb je het pianostuk Für Elise en Beethovens Moonlight Sonata wel eens gehoord.

Wanneer bent u begonnen met componeren en waarom?

“Ik begon al met componeren toen ik vier jaar oud was. Mijn vader was muzikant en leerde mij viool en piano spelen. Hij dwong mij om urenlang te oefenen. Als ik fouten maakte, gaf hij me een tik op m’n vingers. Ergens snap ik wel dat hij zo streng voor mij was. Mijn vader wilde dat ik minstens zo succesvol werd als Mozart, mijn grote voorbeeld. Hij was een genie en een meester in alle genres. Ik had veel bewondering voor zijn muziek en probeerde er mijn eigen draai aan te geven.’’

Mozart zei over u: ‘Onthoud deze jongeman, hij zal de wereld nog versteld doen staan’. Klopt het dat u les hebt gehad van hem?

“Nee, helaas niet. Ik heb hem maar één keer ontmoet, toen ik 16 was. Ik speelde één van zijn pianosonates voor hem. Dat deed hem niets. Ik kon wel door de grond zakken en speelde toen maar een improvisatiestuk. Godzijdank maakte dat wel indruk. Kort daarna stierf hij. Daarom ging ik in de leer bij Haydn (componist Joseph Haydn, red.) in Wenen. Maar hij had weinig aandacht voor mij en gaf me weinig complimenten. Misschien was hij jaloers op mijn talent? Ik had meer van zijn lessen verwacht en zocht al snel andere leraren.’’

U werd doof aan het einde van uw leven. Hoe heeft dat uw werk beïnvloed?

“Rond mijn dertigste kreeg ik al last van oorsuizen en nare pieptonen. Ik hoorde steeds minder, tot ik helemaal doof werd. Ik werd depressief en schaamde me diep. Het enige wat me op de been hield, was mijn muziek. Mijn vriend Johann (Johann Nepomuk Mälzel, red.) gaf me oortrompetten waarmee ik nog iets kon opvangen van de gesprekken om mij heen. Die maakten het geluid harder, maar zeker niet mooier en ik gebruikte ze dus ook niet om muziek te maken. Ik componeerde in mijn hoofd, alsof ik een orkest in mijn hoofd had. De wereld viel stil, maar ik hoorde mijn eigen stem beter.’’

Für Elise is één van uw bekendste muziekstukken? Wie is de mysterieuze dame voor wie u deze pianosolo schreef?

“Für Elise is een bijnaam voor het stuk dat ik Bagatelle, kleinigheidje, noemde. Ik schreef het voor de pianoleerling van mijn vriendin Therese (Therese Malfatti, red.). Haar leerling Elise (Elise Barensfeld, red.) was de dochter van mijn vriend Johann en kon als kind al geweldig zingen. Toen ze dertien was, begon ze ook met pianospelen. Omdat ik indruk op Therese wilde maken, schreef ik iets eenvoudigs wat ze samen met Elise kon spelen. Ik hield van Therese en heb haar ook ten huwelijk gevraagd, maar zij wees me af voor een edelman. Nee, ik had nooit veel geluk in de liefde.’’

Uw muziek was baanbrekend, maar die originaliteit werd in uw tijd niet altijd gewaardeerd of begrepen. Tijdens de première van de Derde symfonie waren mensen zelfs in shock. Hoe was dat voor u?

“Ah ja, ik herinner me dit nog goed. Het orkest speelde mijn Sinfonia Eroica tijdens de repetitie eerst helemaal verkeerd. Dat maakte me woest! Die compositie heeft ballen; ze speelden het veel te voorzichtig. Na de première kreeg ik wisselende reacties. Bevriende musici complimenteerden mij met de expressiviteit van mijn werk. Anderen vonden het te luid en te complex. Als dat mij een muzikale rebel maakt, soit.

Ik wilde muziek maken, zoals niemand dat eerder had gedaan. In mijn tijd begonnen symfonieën bijvoorbeeld altijd op dezelfde manier. Dat vond ik saai, daarom opende ik de Derde symfonie met scherpe dissonanten. Ook voegde ik bewust een derde hoorn toe - twee was de standaard - om de koperklank te versterken. Ik beschouw het nog steeds als één van mijn beste composities.’’

Anno 2023 worden uw composities nog veel gespeeld en beluisterd. Zelfs het Lowlands-publiek ging afgelopen zomer los op de Negende symfonie. Er staan dan ook maar liefst 15 van uw muziekstukken in de Klassieke Top 400 van NPO Klassiek. Hoe vindt u dat?

“Ik ben blij dat mensen mijn muziek nog steeds waarderen en het zelfs wordt gespeeld op Nederlandse festivals. Alle menschen werden brüder is inderdaad een echte meezinger. Wel vind ik het jammer, en eigenlijk onterecht, dat ik niet in de top tien sta. Ik heb gehoord dat een deel van de Negende symfonie is gebruikt voor het Europese Volkslied. Nou, als dat geen reden is voor een hogere plaats. Dus stem op mijn muziek!

Je kunt tot en met 29 september stemmen op Beethoven via npoklassiek.nl/stem. De Klassieke Top 400 is te beluisteren van 9 tot en met 13 oktober.