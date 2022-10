‘Begeleid leven met dementie financieel haalbaar voor iedereen’

Dagelijks LevenKleinschalig en begeleid wonen voor mensen met dementie is niet per definitie duur. Dat bewijst woonzorglocatie Het Stalkaarsenhuis in Gorinchem, dat vier maanden geleden zijn deuren opende voor de eerste bewoners. “We zijn juist betaalbaar voor iedereen, ook voor mensen met alleen een inkomen uit de AOW”, zegt locatiemanager Elly de Coo.

Het Stalkaarsenhuis is een woonzorglocatie van landelijke zorgorganisatie Dagelijks Leven, waar ook Het Merwedehuis in Sleeuwijk en Het Boomgaardhuis in Geldermalsen onder vallen. Het huis biedt plek aan maximaal 22 bewoners die gespecialiseerde zorg nodig hebben. Vier maanden na de opening zijn er nog enkele studio’s beschikbaar. “Als ik mensen die onze zorg en ons huis kennen vertel dat we nog plek hebben, snappen ze daar niets van”, vertelt De Coo. “Ik denk dat mensen door de kleinschaligheid en de uitstraling van Het Stalkaarsenhuis ervan uitgaan dat hier wonen heel duur is.”

Kleine dingen

Bij Het Stalkaarsenhuis draait het om de kleine dingen. Dagelijks staan zorgmedewerkers, een gastvrouw en huishoudelijke medewerkers voor de bewoners klaar om hen te begeleiden. De kok bereidt elke dag een verse maaltijd, de activiteitenbegeleidster zorgt voor een afwisselende dagbesteding. “De activiteiten passen bij de bewoners en het moment”, vertelt De Coo. “Dat kan muziek luisteren zijn, bewegen of knutselen. Maar ook alledaagse activiteiten zoals een stukje wandelen, een boodschap doen of samen met een van onze vrijwilligers onkruid wieden in de tuin.”

Eigen regie

De zorgmedewerkers stimuleren de bewoners om hieraan mee te doen, maar willen vooral dat zij leven zoals ze dat zelf willen en gewend zijn. De Coo: “Een aantal bewoners zorgt er bijvoorbeeld samen voor dat de tafel binnen de kortste keren netjes is gedekt als wij de borden en het bestek voor hen klaarzetten. Andere bewoners helpen graag met de afwas. Ouderwets met de hand natuurlijk. Of ze maken een praatje met elkaar tijdens het opvouwen van de was of het schillen van de aardappels. We hebben ook bewoners voor wie het al voldoende is om er gezellig bij te zitten, maar die zelf niet zozeer mee willen doen. Of die zich na het ontbijt liever terugtrekken in hun eigen studio om te lezen of tv te kijken, omdat ze dat gewend zijn. Natuurlijk is dat geen probleem, bij ons mag alles.”

Volledig scherm © Dagelijks Leven

Geprikkeld

Volgens De Coo hebben de eerste bewoners van Het Stalkaarsenhuis hun draai al aardig gevonden. “Ik merk dat ze hier graag zijn. Wandelen doen ze bijvoorbeeld vaak graag in onze eigen tuin, die is heel mooi en groot. Maar er is hier ook genoeg te doen. Mensen worden geprikkeld en dat zorgt voor rust.” De locatiemanager hoort het ook van de bewoners zelf. “Dat ze weer een mooie dag hebben gehad of genieten van het glaasje wijn bij de maaltijd. Dat ze hier fijn wonen. En daar doen we het natuurlijk voor.”

Ook wonen op deze locatie?

Kijk voor meer informatie over kleinschalig wonen bij Het Stalkaarsenhuis op de website. Rechtstreeks contact per mail kan ook.

Nieuwsgierig naar hoe een zorglocatie van Dagelijks Leven er vanbinnen uitziet? Bekijk onderstaande video voor een rondleiding door een van de huizen, vergelijkbaar met Het Stalkaarsenhuis.