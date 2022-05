Bekijk hier 7 mooie gadgets die jij jezelf cadeau kan doen

GoPro Hero 9 Black action cam

Zeg je actiecamera dan zeg je automatisch GoPro. De GoPro Hero 9 Black is een evolutie van de kleine camera die al jaren de harten van sporters, reizigers en contentmakers verovert. De Hero 9 Black is uitgerust met een krachtige 23.6 megapixel sensor voor filmen in 5K met 30fps en live streamen in 1080p resolutie. En dankzij SuperPhoto en verbeterde HDR realiseer je net zo makkelijk 20 megapixel foto’s. Beelden schieten op en in het water? Deze robuuste actiecamera is waterdicht tot 10 meter.



De GoPro Hero 9 Black action cam vind je hier.

UC8000 - Podcast AI Audio Mixer/ MicLive

Podcasters opgelet: de UC8000 - MicLive is de eerste AI-geoptimaliseerde audiomixer in de branche en laat je in je eentje een professionele podcast starten. Auto-ducking zorgt er voor dat het volume van de achtergrondmuziek automatisch verlaagd wordt wanneer je begint te spreken, en een jingle pad laat je acht geluidseffecten naar keuze toe te voegen. De overall audio verbeter je door gebruik te maken van 24 Voice FX programma’s en SmartEQ. Zo zijn je podcasts van hoge kwaliteit en komt iedere stem krachtig naar voren.



Klik hier om de UC8000 - Podcast AI Audio Mixer/ MicLive te bekijken.

Ring Alarm

De zomervakantie staat weer voor de deur en wat is er dan lekkerder om vanuit een zonnig oord in te checken bij je thuis en je spullen, wetende dat alles veilig is? Dat kan met het eenvoudig te installeren Ring Alarm. Ring Alarm is een ‘do it yourself’ apparaat; bedienbaar via de Ring app om op een afstand het alarmsysteem te activeren, uit te schakelen en meldingen te ontvangen. Ring Alarm werkt ook in combinatie met Ring Video Deurbellen en beveiligingscamera’s én is eenvoudig uit te breiden. Je kunt een extra bewegings- of contactsensor toevoegen wanneer je op vakantie gaat, om er zeker van te zijn dat je een melding krijgt wanneer iemand een deur of raam opent of er beweging wordt gedetecteerd in huis.



Ring Alarm bekijk je hier.

Samsung QLED 4K QE50Q67AAU

Op zoek naar een betaalbare 4K-televisie boordevol moderne snufjes? De 50-inch Samsung QLED 4K belooft en doet veel. Dit slanke scherm is met zijn Air Slim Design ook fraai om naar te kijken als ‘ie uitstaat. Aan toont deze tv past echt zijn spierballen en kijk je favoriete series en film in meer dan één miljard kleuren. Handig: dankzij Multi View kun je meerdere schermen koppelen en casten naar je tv. En dankzij de Solar One Remote hoef je nooit meer batterijen te wisselen.



De Samsung QLED 4K QE50Q67AAU met de actieprijs van €749 naar €677 vind je hier.

Logitech MX Master 3S

De MX Master 3S is de opvolger van de puike MX Master 3 muis van Logitech. De ergonomische muis kan nu nog beter op een glazen oppervlak worden gebruikt dankzij de 8000dpi-sensor maar hij werkt ook razendsnel op ieder ander denkbaar oppervlakte. Dankzij de Quiet Click-knoppen maakt de muis 90 procent minder geluid dan voorheen én volledig opgeladen gaat de MX Master 3S maar liefst 70 dagen mee. En het mooie is: de muis werkt naadloos op meerdere computers of laptops.



Wacht niet langer en bekijk de Logitech MX Master 3S hier.

OnePlus Nord 2T 5G

De OnePlus Nord 2T 5G zit boordevol techniek en is uitgevoerd met een 50 MP AI Triple Camera. De krachtige MediaTek Dimensity 1300-chipset geeft alles een kickstart; van grafische prestaties tot het opstarten van- en navigeren tussen apps. Het 6,43 inch 90 Hz FHD+ AMOLED-scherm brengt games, series en films fraai in beeld en levert dankzij HDR10+ volle, heldere kleuren. Accu bijna leeg? Geen nood, dankzij de snellaadtechnologie van 80 W is de 4500 mAh batterij binnen 15 minuten weer volledig vol.



Bekijk de OnePlus Nord 2T 5G bij Coolblue en Mobiel.nl.

Logitech G435

Op zoek naar een allround gaming headset waarmee je naast gamen ook prima muziek kan beluisteren of een serie kunt kijken? De Logitech G435 klaart de klus. Hij is licht (165 gram), comfortabel en werkt met een keur aan apparaten. Zo maak je verbinding met je Nintendo Switch, PlayStation 5, pc én telefoon via draadloze LIGHTSPEED-technologie en Bluetooth. De headset produceert puik geluid terwijl de beamforming-microfoons achtergrondgeluid verminderen. Met een batterij die tot 18 uur meegaat, kun je ongestoord van al je entertainment genieten.