Beleef de mooiste momenten van toen met deze tv-fragmenten

ZiggoHerinneringen ophalen is belangrijk voor vreugde en plezier, met name voor ouderen. Het entertainment van vroeger is een goed middel om dat mee te doen. Kijk daarom eens met je dierbaren naar films en tv-programma’s uit de oude doos, zoals een show van André van Duin of de Elfstedentocht.

Zo haalde ook Chuck samen met zijn dochter herinneringen op door oude programma’s te bekijken. “Ik keek altijd met de kinderen deze dingen”, vertelt hij wanneer hij ‘De Film van Ome Willem’ ziet. In de mini-documentaire onderaan dit artikel is te zien wat de oude fragmenten met hen doen.

Emotioneel

De herinneringen maken zijn dochter emotioneel. Bij het zien van de maanlanding zegt ze tegen haar vader: “Als ik dit nu zie, dan denk ik ‘ja, we hadden het thuis echt leuk’. We werden overal bij betrokken. ‘s Nachts werd ik mijn bed uit gehaald omdat de eerste mens naar de maan ging. Als je dat niet had gedaan, dan hadden we dat niet meegemaakt.”

Samen herinneringen ophalen

Het ophalen van fijne herinneringen leidt tot vermindering van depressieve gevoelens, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Hierdoor ontstaat ruimte voor positieve gevoelens, zegt onderzoeker Gerben Westerhof. “Het is een vaardigheid die te leren is. Je verplaatst de aandacht naar dingen die goed waren”, vertelde hij eerder.

Daarom maakt Ziggo het vanaf nu mogelijk om de mooiste momenten te herleven in de Huiskamer van Toen, een speciaal gemaakte box vol herinneringen met tv-shows en films van vroeger. Zo kunnen bijzondere momenten uit het verleden worden herbeleefd, zoals de legendarische toespraak van Martin Luther King of de maanlanding.

Entertainment uit de jaren ‘80

Ouderen kunnen deze zomer met de technologie van vandaag memorabele tv-momenten van toen op verschillende locaties in het land opnieuw beleven. Dit kan in de ‘huiskamer van toen’, een immersieve ervaring, die langs woonzorgcentra en pop-uplocaties door heel Nederland gaat. In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds en Pathé Thuis zorgt Ziggo er bovendien voor dat het een stuk makkelijker wordt om de beelden van vroeger te vinden en thuis te kijken.

Ziggo-klanten kunnen thuis films uit de jaren ’80 en ouder met korting bekijken via Pathé Thuis. Benieuwd welke films dat zijn? Het aanbod is te zien in de Ziggo GO app of via de mediabox.

Workshop digitale vaardigheid

Om de mooiste momenten van toen opnieuw te beleven met de technologie van vandaag, is het fijn om te weten hoe je dat online doet. Daarom kunnen bezoekers bij sommige locaties van de ‘huiskamer van toen’ ook terecht voor workshops van Welkom Online. Welkom Online is een gratis lesprogramma voor ouderen die digitaal handig(er) willen worden.

In de workshop leer je meer over foto’s en video’s maken, opslaan, bewerken en delen met dierbaren. Na de workshop weet je hoe je nieuwe ervaringen, maar ook mooie herinneringen deelt met anderen.

Zelf mooiste momenten beleven Ga jij ook zelf of samen met een dierbare de mooiste momenten van toen opnieuw beleven? De data en locaties van de ‘huiskamer van toen’ vind je op deze pagina.