Beleef Landgoed Mookerheide zondag 26 juni

Natuurmonumenten werkt op het landgoed samen met Natuurbegraven Nederland, die natuurbegraven mogelijk maakt in een deel van het gebied. Karin Verwielen is manager van natuurbegraafplaats Landgoed Mookerheide. “Wandelaars hebben vaak niet eens in de gaten dat ze op de natuurbegraafplaats zijn. Je ziet hier geen grafstenen, de natuur staat voorop. De enige markering op de natuurgraven is een houten gedenkteken en soms enkele losse bloemen. Samen met Natuurmonumenten beheren en ontwikkelen we de natuur op het landgoed, en zorgen we ervoor dat de natuur behouden blijft voor ons én de generaties na ons. Door onze samenwerking kunnen we leefgebieden van planten en dieren versterken en historisch erfgoed herstellen.” Schrijf je in voor een lezing via de website.