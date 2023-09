Bereid je voor op onvermijdelijke uitgaven en wensen voor een uitvaart

Geen borrel en hapjes, maar koffie en een plakje cake na de dienst. Zo zien de heer en mevrouw Visser een uitvaart voor zich. Ook willen ze een duurzame uitvaartkist. De kring van familieleden en vrienden is de afgelopen jaren gekrompen. Ze hebben daarom liever een intieme bijeenkomst. Jacky Dekkers noteert de wensen in een uitvaartwensenboekje. Dit boekje blijft bij de familie achter en kan nog altijd aangevuld of aangepast worden. Over een paar dagen krijgt het echtpaar een gespecificeerde kostenbegroting. Mevrouw Visser is blij dat ze straks weten waar ze rekening mee moeten houden. Voor hun zoon Martie is het vooral fijn dat hij weet wat de wensen van zijn ouders zijn. “Dat geeft rust” besluit hij. “Dat geldt voor veel mensen”, vertelt Jacky Dekkers, “het vooraf bespreken van de wensen en de daarbij behorende kosten, geeft vaak veel geruststelling”.