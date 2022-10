Bespaar en verwarm efficiënt met deze wandkachel van Koopjedeal

Wil je een droge ruimte binnenshuis soms wat extra verwarmen, zoals je woonkamer of slaapkamer? Deze ventilatorkachel met wandmontage geeft heerlijke bijverwarming op momenten dat je dat wenst. Of wil je juist extra koelen tijdens warme dagen? Ook dat kan! In de zomer schakel je de verwarmingsfunctie uit en gebruik je het apparaat als ventilator voor een heerlijk koel briesje.