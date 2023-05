Bespaar flink door ook in de zomer je energieverbruik te beperken

Vereniging Eigen HuisVeel Nederlanders zijn vooral ’s winters bezig met het naar beneden brengen van hun energieverbruik. Maar ook in de zomer kun je besparen. Met deze 5 maatregelen houd je de energiekosten laag en maak je je huis vast klaar voor komende winter.

Maatregelen die je nu neemt, helpen je soms ook om energie te besparen in de winter. Handig, want de energiemarkt blijft de komende jaren onzeker. Mogelijk stijgen de energieprijzen aankomende winter weer.

5 maatregelen voor in de zomer

Voordat het zover is, kun je al beginnen met besparen. Vereniging Eigen Huis helpt je met 5 maatregelen die je energieverbruik beperken in de zomer.

1. Houd je huis koel zonder airco

Je huis warmt in de zomer snel op. Gelukkig kun je ook zonder airco voor verkoeling zorgen. Zet vroeg in de ochtend alle ramen en deuren van je huis open. Laat je huis afkoelen en houd je ramen en deuren de rest van de dag zoveel mogelijk dicht. Scherm ook de zon af met zonneschermen of door je gordijnen dicht te doen.

2. Vergelijk je energiecontract

Loopt je energiecontract binnenkort af of heb je een variabel energiecontract, maar weet je liever waar je aan toe bent? Dan is deze zomer een goed moment om energiecontracten te vergelijken. Nu de kosten voor energie laag zijn is het gunstig om een vast energiecontract af te sluiten. Zo ben je ook komende winter verzekerd van lagere energiekosten.

Vereniging Eigen Huis organiseert hiervoor de Collectieve Inkoop Energie: een veiling waarbij ze meer mensen een scherp, vast energiecontract kunnen aanbieden. Blijf op de hoogte van een nieuwe veiling.

Let wel op als je een vast energiecontract hebt: vanaf 1 juni gelden nieuwe regels voor het opzeggen hiervan. Tot die tijd betaal je een opzegvergoeding van maximaal 125 euro, maar vanaf 1 juni geldt het bedrag dat de leverancier nog van je tegoed heeft. Lees hier meer.

3. Gebruik je apparaten verstandig

Zet de apparaten die je niet gebruikt uit in plaats van op de stand-by stand. Alhoewel met stand-by weinig stroom wordt verbruikt, bespaar je meer als je de apparaten helemaal uitzet. Haal daarnaast laders uit het stopcontact als je deze niet gebruikt, anders blijven ze energie verbruiken.

4. Bespaar op je watergebruik

In de zomer gebruik je al snel meer water, bijvoorbeeld voor de tuin. Bespaar door de tuin eens per week in de ochtend te sproeien: dan schijnt de zon nog niet zo fel en verdampt het water niet.

Ook is de zomer de uitgelezen periode om wat minder lang te douchen. Je kunt ook een waterbesparende douchekop aanschaffen. Door een normale douchekop stroomt gemiddeld 8,7 liter water per minuut, bij een waterbesparende douchekop is dat 5 liter.

5. Verduurzaam je huis

Bereid je alvast voor op de winter door in de zomerperiode je huis te verduurzamen, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Is je huis nog niet goed geïsoleerd? Overweeg dan isolatie om de warmte buiten te houden. Kies bijvoorbeeld voor dak- en muurisolatie en HR++- of Triple-glas.

Het helpt ook om een warmtepomp aan te schaffen. De meeste warmtepompen kunnen naast verwarmen ook je huis koelen in de zomerperiode. Dit werkt wel alleen als je huis goed geïsoleerd is.

