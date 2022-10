Besparen in de keuken? 9 praktische tips om minder voedsel te verspillen

Albert Heijn34 kilo voedsel per persoon per jaar. Zoveel kunnen we in Nederland besparen door minder te verspillen. Dat is goed voor het klimaat en je portemonnee, maar waar begin je? Met deze 9 tips maak jij van slim koken, bewaren en boodschappen doen een succes.