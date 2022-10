Besparen zonder moeite, zo eenvoudig is verduurzamen

Wist je dat je bijvoorbeeld met radiatorfolie op lange termijn een heuse besparing realiseert? En dat met minimale inspanning. In bovenstaande video laat Willie Wartaal zien hoe je deze klus eenvoudig klaart. Omdat Praxis mensen wil motiveren om zelf een (eenvoudige) stap te nemen om hun huis te verduurzamen, heeft de bouwmarkt de middelen die hiervoor nodig zijn nu blijvend in prijs verlaagd.

Makkelijk verdienen

Er gaat veel warmte verloren door de buitenmuren. Door radiatorfolie te plaatsen, houd je die warmte binnen. Als je alle radiatoren in het huis onder handen neemt, levert je dat bijna 50 euro per jaar op. Alle beetjes helpen en het is echt zo gepiept.