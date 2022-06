Best mogelijke zorg voor longen te vroeg geborenen in expertisecentrum Franciscus

Franciscus Gasthuis & Vlietland1 op de 8 kinderen in Nederland is te vroeg geboren. Wanneer een kind te vroeg geboren is, gaat dat samen met een verhoogd risico op medische problemen. Daarom is het belangrijk om goed te zorgen voor onze jongste patiënten. Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft hier als eerste in Nederland een expertisecentrum voor.