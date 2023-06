Beste 1.500 topsporters uit 45 landen gaan strijd met elkaar aan

Ook in de buitenlucht is er veel te beleven. Midden in het centrum van de stad, op het Schouwburgplein, kun je bijvoorbeeld kijken naar de finales van wheelchair basketball en boccia. Een andere unieke locatie is de Kop van Zuid, achter Hotel New York. Hier zal de strijd tussen de beste handboogschutters van Europa losbarsten. Ook het hippe Scheepvaartkwartier zal een van de decors zijn van de EPC. Hier wordt de Team Relay in het para cycling georganiseerd.