Betekenisvolle bijeenkomsten & lezingen over verlies en rouw

Sprekers, auteurs en zangers vertellen ingrijpende verhalen rouw en verwerking

De komende maanden geven Fokke Obbema & Wishful Singing, Paul van Tongeren, Marjolein Hartman en (Rouw)tour met Ameline Ansu & Wendy Hoogendijk acte de présence. En het mooie ervan is: de toegang voor alle lezingen op Tuinzigtlaan 11 is gratis, online registratie volstaat.

Volledig scherm © Zuylen Uitvaartverzorging De sprekers hebben allen hun eigen, bijzondere verhaal. “Neem Marjolein Hartman. Zij verloor haar zoon. Ze heeft een kernachtige boodschap over hoe we kunnen omgaan met rouw”, zegt organisator Lisianne Fennema. “We weten minder goed hoe we ons moeten verhouden tot iemand met verdriet en dat wordt steeds hardnekkiger. Hoe gaan we weer op een juiste manier omzien naar mensen in rouw?”

Een regionaal begrip

Een regionaal begrip Dat de uitvaartorganisatie dit jaar toe is aan haar 23ste editie zegt veel over de maatschappelijke betrokkenheid van Zuylen. Het zegt ook iets over de behoefte waarin de lezingencyclus voorziet. Het zorgt ervoor dat Fennema, rouw- en verliesbegeleider bij Zuylen, elk jaar met veel plezier een nieuwe reeks bijeenkomsten opzet. Bovendien is het voor Zuylen een bewijs dat haar concept werkt.

“De lezingen zijn een prachtig ritueel om vorm te geven aan rouw en rouwverwerking. Want het is belangrijk dat mensen in een rouwperiode elkaar kunnen treffen”, zegt Fennema over de lezingen. “Rouw- en rouwverwerking gaan over veerkracht. Mensen komen naar de lezingen om er moed en kracht uit te putten. Zo hebben we al jarenlang een harde kern die blijft komen. Daar ben ik trots op.”

Een vorm van nazorg voor nabestaanden

Volgens Zuylen-directeur Roel Stapper is de lezingencyclus een vorm van nazorg voor nabestaanden. “Mensen zoeken naar erkenning en herkenning van hun verdriet in groepsverband”, zegt hij. “Uiteindelijk zijn we aandachtsgebieden gaan verdelen over een breder spectrum dan alleen rouwverwerking. De lezingen zijn daarvan een onderdeel.”

Nu wil het zeker niet zeggen dat de lezingen alleen geschikt zijn voor mensen die onlangs een dierbare hebben verloren. Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich aanmelden. En wie wel onlangs een dierbare verloor: kom vooral langs, tref lotgenoten, deel ervaringen en geniet van de fascinerende lezingen. Wees er wel snel bij, want voor elke lezingen zijn slechts 300 plaatsen beschikbaar.

Volledig scherm © Zuylen Uitvaartverzorging Programma: zondag 25 september: Adriaan van Dis (14.00 uur); zondag 9 oktober: Fokke Obbema & Wishful Singing (14.00 uur); zondag 18 december: Paul van Tongeren (14.00 uur); zondag 22 januari: Marjolein Hartman (14.00 uur); 12 februari: (Rouw)tour met Ameline Ansu & Wendy Hoogendijk (14.00 uur). Aanmelden via de website. Adres: Aula Brabant, Tuinzigtlaan 11, Breda.