Bezoek de tuin van Denemarken: Funen

Funen ligt in het hart van Denemarken, tussen de Grote Belt en de Kleine Belt. De natuur is hier altijd dichtbij. Er zijn kilometers stranden, bossen en – in de lente – velden vol bloeiend koolzaad. Ook de historische steden zijn betoverend met elk hun eigen sfeer. De combinatie van al dat moois en het leven op Funen zorgen voor een vakantie vol pure magie.

Eilandhoppen met de fiets

Met ruim duizend kilometers aan fietsroutes is Funen dé bestemming om eiland te hoppen met de fiets. Funen is omringd door bijna honderd eilanden: klein, groot, bewoond en onbewoond. Met de voet-fietsferry reis je van eiland naar eiland. Sommigen zijn cultureel erfgoed en wel honderd jaar oud. Ben je geen fan van fietsen? Dan kan wandelen natuurlijk ook.

Het strand is altijd dichtbij

In Kerteminde ligt het strand tussen de zee en een fjord. Met een kuststrook van 1.100 kilometer is het strand altijd om de hoek. Genoeg plek om te zonnen, pootjebaden, vliegeren of om schelpen te zoeken bij bijvoorbeeld het Hasmark of Tørresø Strand.

Heb je zin in iets actiefs? Maak een wandeling langs de kliffen. In het meest noordelijke puntje van Funen bij Fyns Hoved kun je wandelen langs 25 meter hoge kliffen. Dit is een echte aanrader.

Terug in de tijd

Het eiland Ærø is écht een plaatje en er zijn genoeg leuke activiteiten om te doen. Maak stops bij de vuurtoren en het strand van Søby. Of bezoek het grootste plaatje op het eiland: het vissersdorpje Marstal. Hier kun je genieten van historische architectuur, de haven, het plein en de smalle steegjes.

Kun je geen genoeg krijgen van historische steden? Hieronder vind je de top 10 van Funen.

#1 Odense

Wanneer je naar de 1.000 jaar oude sprookjesstad Odense gaat, treed je in de voetsporen van Hans Christian Andersen. Bezoek het geboortehuis en het museum van de sprookjesschrijver. Daarnaast heeft de stad nog meer troeven, zoals cultureel erfgoed, musea, bijzondere architectuur, hippe restaurants en kilometers fietspaden.

#2 Middelfart

Ontdek Middelfart en het historische centrum, streetfoodmarkten en de bruinvissen. Deze doflijnachtige vissen kun je spotten in het water van de Lillebaelt tussen Jutland en Funen.

#3 Assens

Assens is een havenstad met kleurrijke vakwerkhuizen. Deze stad ligt aan de Kleine Belt en heeft stranden, natuur, winkels en restaurants. Tip: scoor een vers visje in één van de restaurants aan de haven.

#4 Fåborg

Met de Svanninge heuvels in de voortuin en de Zuid-Funense archipel in de achtertuin is de ligging van Fåborg magisch. Tip: breng een bezoek aan het Øhavs museum en ervaar hoe de mens ten alle tijden door de natuur is beïnvloed.

Een geplaveide straat met kleurrijke huizen, wilde bloemen en rozen in Faaborg.

#5 Svendborg

De hoofdstad van de Zuid-Funense archipel is Svendborg. Huur een boot of een kano of kies voor een cruise op een houten zeilschip. Ben je een liefhebber van muziek? Dan vind je het hier zeker leuk. Er zijn maar liefst 700 concerten per jaar.

#6 Nyborg

Het koninklijke kasteel in het historische centrum mag je niet missen. Tip: download de app met podwalks. Wandelend ontdek je alle geheime verhalen van deze magische stad.

#7 Kerteminde

In de stad van de Vikingen vind je de mooiste natuur en cultuur. Voor een interessante geschiedenisles bezoek je het Vikingmuseum Ladby of het Johannes Larsen Museum. Ben je meer geïnteresseerd in het oceaanleven? Breng dan een bezoekje aan het Fjord & Bælt centre.

#8 Bogense

Dit is een kleurrijk kustdorp met pastelkleurige huisjes, originele winkels en fijne terrassen. Ook vind je hier het kleinste huis van Denemarken: het adres is Torvet 15, tegenover de kerk. Het huis is in 1827 gebouwd en 23 vierkante meter klein.

#9 Rudkøbing

Kom genieten van de historische architectuur, pleintjes en smalle stegen. In de kunstenaarswijk vind je musea, galeries en kunstwinkels. Vanaf een terras in de haven tuur je naar de zee en de archipeleilanden.

#10 Ærøskøbing

Ærøskøbing op het eiland Ærø is de best bewaarde Deense stad uit de 17e eeuw. Gezellige pleinen en kleurrijke oude huizen.

