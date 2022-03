Biertje, hapje en... virtual reality! Het kan in Amersfoort

Zin in een spannende game? Een drankje in De Proefzaak kun je combineren met een bezoek aan The VR Room. De twee ruimtes zijn namelijk met elkaar verbonden. “Met controllers en een VR-bril stap je bij ons een geweldige virtuele wereld binnen”, zegt Bastiaan de Krom, operationeel manager van The VR Room. In totaal zijn er dertien virtuele escaperooms te spelen. “Zo kun je bijvoorbeeld je weg zoeken uit pyramides, dwaal je als Alice door Wonderland of ontsnap je uit een eng horrorhouse.” Je kunt de VR-experience alleen doen, maar het is natuurlijk veel leuker met je vrienden, familie of collega’s, zegt Bastiaan.”In The VR Room kun je spelen op verschillende niveaus, van beginner tot expert. En er is altijd professionele begeleiding aanwezig. Dat maakt een bezoek leuk én veilig.”