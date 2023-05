Bij deze juwelier staat beleving centraal: van uitstraling en interieur, tot collectie en service

House of PertijsWie door de Parkstraat in Breda loopt, blijft ongetwijfeld staan bij nummer 12. In een grote gouden vitrine liggen kostbare horloges en juwelen van de mooiste merken. Daarnaast bijzondere boeken, kaarsen, tassen, zonnebrillen en ander begeerlijks. Stap je naar binnen, dan word je verwelkomd met de geur van versgemalen koffiebonen.

Familiebedrijf

Volledig scherm © House of Pertijs Je bent bij House of Pertijs, een juwelier die naast horloges en juwelen van toonaangevende merken ook bijzondere lifestyleproducten verkoopt. En dat in een winkel met een huiselijke sfeer, waar je je meteen welkom voelt. Managing director Jean-Paul Langeler, al achttien jaar werkzaam bij House of Pertijs, legt uit: “Juweliersbedrijf Pertijs werd in 1959 opgericht. Paul Pertijs, die de zaak eind jaren ’90 van zijn vader overnam, had een heel eigen visie. Hij wilde een winkel met exclusieve merken, waar een bezoek vooral een beleving moet zijn.”

De zaak groeide snel uit tot de meest vooraanstaande juwelier van Breda en verre omstreken. Inmiddels weten bezoekers uit heel Nederland hem te vinden. Vorig jaar kreeg de winkel een stijlvolle make-over met nieuwe warme materialen en kleuren, en de exclusieve Cartier lounge. “Helaas is Paul Pertijs eind vorig jaar veel te vroeg overleden. Toch blijft House of Pertijs een familiebedrijf, dat zie je terug in het gevoel en de waarden. Paul’s zus Hellen is al vele jaren verantwoordelijk voor de financiën binnen de organisatie en Jean-Paul en het team zetten vol trots Paul zijn erfgoed voort.

Goudbaar

De opvallende vitrine vormt het schitterende middelpunt van de winkel. Hij is speciaal voor House of Pertijs ontworpen in de vorm van enorme goudbaar en bekleed met echt bladgoud. Elke ochtend wordt hij geopend om dienst te doen als etalage voor kostbare juwelen en uurwerken en aan het einde van de dag wordt hij gesloten om als kluis te fungeren. House of Pertijs heeft de grootste collecties van Nederland van merken als Cartier, Longines, Breitling, Tudor, IWC en Tag Heuer voor horloges, en juwelen van onder andere Pomellato, Tamara Comolli, Messika en Bron Jewelry gewoon in huis.

Volledig scherm © House of Pertijs

Eigen ateliers

Ook is er een eigen atelier, waar een unieke eigen collectie wordt vervaardigd. “Je kunt hier iets laten maken naar eigen ontwerp of idee, en je kunt bij ons ook erfstukken of sieraden die emotionele waarde hebben laten repareren of vermaken”, vertelt Jean-Paul. Daarnaast heeft House of Pertijs een eigen horloge-atelier dat voldoet aan de allerhoogste Zwitserse normen. “Horlogemaken is een prachtig ambacht dat helaas verloren dreigt te gaan in Nederland. Bij ons kan je ook terecht voor onderhoud en reparatie van uurwerken die niet bij ons gekocht zijn. En omdat wij zelf veel componenten in huis hebben, hoef je je horloge niet zo lang te missen.”

Sfeer en gastvrijheid

Het bijzondere assortiment van House of Pertijs bestaat verder uit onder andere woonaccessoires, boeken, geurkaarsen en huisparfums, zonnebrillen, de iconische MontBlanc pennen en de nappa-bubbelleer tassen van Tissa Fontaneda. Veel van dat moois is ook online te bewonderen en te bestellen, maar dan mis je wel de bijzondere inrichting, de huiselijke sfeer en de echte Brabantse gastvrijheid die de winkel kenmerken. “Het is de moeite waard om eens naar Breda te rijden, ook als je gewoon wilt rondkijken,” verzekert Jean-Paul.

Volledig scherm © House of Pertijs