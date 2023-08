Bij deze kapper staat duurzaamheid centraal: goed voor haar, huid en milieu

Natuurlijke manier van werken

Adri van Lieshout, eigenaar van Christiaan Lifestyle Salon & Spa in Rotterdam, vond het belangrijk om voornamelijk plantaardige producten te gebruiken in zijn salon. Inmiddels wordt dit al jaren zo toegepast in het bedrijf. Salonmanager Brenda van den Boogert vertelt: “Adri wilde zo natuurlijk mogelijk werken, omdat dat beter is voor je haar en voor het milieu. Dat vinden we nog steeds, al is het gelukkig wel een stuk gewoner geworden.”

De handdoeken worden bij Christiaan alleen heet gewassen als het echt niet anders kan. Ook kun je er geen kunstnagels of een chemische peeling krijgen. En wie een permanent wil laten zetten, is bij deze salon aan het verkeerde adres. Van den Boogert: “Dat soort behandelingen zijn slecht voor de gezondheid van je huid en je haar, voor de gezondheid van onze medewerkers en voor het milieu. Die chemische stoffen komen allemaal in de lucht terecht of in het afvalwater.”

Echt luisteren naar het haar

Gelukkig komt het maar zelden voor dat klanten worden afgewezen. “De meesten weten wel hoe wij werken. Sterker nog, veel mensen komen er speciaal voor naar de salon toe. Ook klanten die ons niet kennen waarderen onze duurzame werkwijze. Vanuit ons vak kijken we het liefst naar de structuur, de kleur en de valling van iemands natuurlijke haar. Luisteren naar het haar, noemen wij dat.”

Volledig scherm © Ondernemen010

Genoeg natuurlijke, duurzame, plantaardige en vegan producten

Waar het vroeger een hele operatie was om aan natuurlijke schoonheidsproducten te komen, zijn er tegenwoordig genoeg merken natuurlijk, duurzaam, plantaardig of vegan. “We kopen en verkopen alleen merken die het keurmerk B-Corp hebben gekregen. Dit zodat we zeker weten dat er geen dierlijke en geen chemische stoffen in het product zitten,” licht van den Boogert toe.

Duurzame shampoo gaat langer mee

Duurzame en natuurlijke kappers- en schoonheidsproducten zijn duurder dan de reguliere merken. “Niet iedereen kan zich de extra kosten permitteren. Maar wie hier een fles shampoo koopt doet daar wel langer mee dan met een fles shampoo van een goedkoop huismerk. Je hebt van een goed merk veel minder nodig voor een wasbeurt.”

Duurzaamheid verder doorvoeren

De salon denkt na over meer dan alleen de duurzame kappersproducten. “Wij houden bijvoorbeeld ook plastic, papier, de lege verftubes en het afgeknipte haar apart.” Het kappersafval wordt door Green Scissors verwerkt en hergebruikt.

Ook tijdens de laatste grote verbouwing zijn er extra maatregelen genomen. De 120 meter aan warmwaterleidingen van de salon werden geïsoleerd. Dat is beter voor het klimaat en scheelt zo’n 20 procent aan stookkosten. “We hebben zuinige verlichting, zuinige kranen en via de VvE een groen dak waarop planten groeien”, somt Brenda op.

Volledig scherm © Ondernemen010

Ondernemen in Rotterdam

