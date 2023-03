Bij deze tandarts kun je tot negen uur ’s avonds en op zaterdag terecht

Snelle service

Wanneer je een kroon of brug nodig hebt kunnen de wachttijden flink oplopen. Dat kan anders, dacht Ira Pankoke, mede-eigenaar van Tandheelkunde Waanders. “Door het gebruik van nieuwe methoden, zoals de innovatieve CEREC-technologie, kan een enkele kroon of een kleine brug bij ons in één dagdeel worden gemaakt en geplaatst”, zegt Ira. “Bij de eerste afspraak wordt de kleur bepaald en de nodige voorbereidingen getroffen. Hierna wordt in twee uur de kroon gemaakt en meteen geplaatst. Zo hoef je niet met een tijdelijk oplossing te lopen en zit er geen lange tijd tussen de losse afspraken.”

Alles onder één dak

Angst voor de tandarts

Een kwart van de Nederlanders is bang voor de tandarts. Dat kan komen door slechte ervaringen in het verleden, angst voor pijn of het geluid van een boor. Ira: “Wij zijn getraind in het wegnemen van die angsten, bij zowel kinderen als volwassenen. Het is daarbij belangrijk dat mensen zoveel mogelijk een vaste behandelaar krijgen. We nemen ruim de tijd, creëren rust en geven geduldig een duidelijke uitleg over elke behandeling.” Om de patiënt te behandelen en gerust te stellen maakt het team gebruik van ontspanningstechnieken of hypnose, of adviseren ze vooraf medicijnen in te nemen. “Wij doen er alles aan om mensen een aangename tandarts ervaring te bezorgen.”