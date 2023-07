Bij dit bedrijf kan je alle kanten op: van techneut tot accountmanager

Alklima“Had je me vijftien jaar geleden gezegd dat ik een commerciële functie bij een commercieel bedrijf zou hebben, dan had ik je niet geloofd”, vertelt Patrick ter Haar. Patrick is werkzaam bij Alklima / Mitsubishi Electric en heeft al een mooi, lang carrière pad bewandeld. Van techneut tot accountmanager.

Patrick is op dit moment accountmanager. Dat betekent dat hij de contactpersoon is tussen klanten en zijn werkgever. “Alklima importeert en verkoopt warmtepompen en airconditioners van Mitsubishi Electric. Wij leveren niet alleen een product, we bieden een totaalplaatje. We ondersteunen onze klanten van a tot z inclusief nazorg.”

Een leuke klik

Ruim twaalf jaar geleden werkte Patrick als engineer bij een installatiebedrijf. Via een klus kwam hij Alklima tegen. “De installateurs van hun techniekafdeling kwamen een airco in bedrijf stellen. We hadden gelijk een klik en ze vertelden me dat ik goed in hun team zou passen. Ze stelden voor eens bij hen te komen praten.”

Patrick vertelt verder: “Ik had meteen een gesprek met directeur Arjen de Jong. Het gesprek was laagdrempelig en hij toonde oprechte interesse in wie ik was naast mijn papiertjes.” Binnen twee weken begon Patrick als technical support bij het bedrijf.

Volledig scherm © Alklima

Van techneut naar accountmanager

“In het begin ondersteunde ik klanten als ze iets bij ons hadden gekocht. Daarna liep ik mee met de servicetechnici wanneer ze een van onze producten in bedrijf stelden. Langzamerhand deed ik meer productkennis op en ontdekte ik hoe leuk het klantcontact is”, vertelt Patrick.

Dat ontging zijn collega’s niet. “Ik werkte veel samen met Martijn, een accountmanager uit team noordoost. Hij liep over in de werkzaamheden. Daarom vroeg hij zijn leidinggevende of ik geen goede kandidaat was voor de functie van accountmanager. Dat hij mij voordroeg vond ik fantastisch: dat was de kers op de taart na mijn harde werk al die jaren.”

Van techneut naar accountmanager: het lijkt een onwaarschijnlijke carrièreswitch. “Eigenlijk is het een topcombinatie”, zegt Patrick. “Mijn technische kennis is prettig voor mijn klanten omdat ik weet waarover ik praat. Ik ben echt in deze functie gegroeid. Bij Alklima krijg je de kans om je te ontwikkelen, daar ben ik een voorbeeld van.”

Familiebedrijf-gevoel

Volledig scherm © Alklima In al die jaren zag Patrick het bedrijf flink groeien. “Toch is het een platte organisatie. Iedereen is van waarde, van marketingmedewerker tot orderverwerker. Alhoewel het geen familiebedrijf is, voelt het wel zo. Dat zie je bijvoorbeeld bij de etentjes, borrels, barbecues en feestjes waar iedereen door elkaar staat.”

Samenwerken met meerwaarde

“Het motto ‘samenwerken met meerwaarde’ zit in het DNA van Alklima. Kom je hier nieuw binnen, dan is onze boodschap dat je nu nog niets weet, maar we samen alles weten. Daar geloof ik echt in”, zegt Patrick stellig.

