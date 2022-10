Bij dit familiebedrijf krijg je persoonlijke aandacht in een huiselijke sfeer

Een van die vertrouwde gezichten is Erikjan Mulder, die na 23 jaar Toyota Schouten nu vestigingsmanager is bij Louwman Toyota Dordrecht, op ongeveer een kwartiertje rijden van Alblasserdam. Louwman Toyota Dordrecht is sinds 2010 officieel Toyota dealer voor de regio Dordrecht en Zwijndrecht en is onderdeel van de Louwman Dealer Group , een familiebedrijf met zo’n 70 dealers van diverse automerken door heel Nederland dat al bijna 100 jaar bestaat.

Persoonlijke aandacht en huiselijke sfeer

In de showroom van Louwman Toyota Dordrecht staan vrijwel alle Toyota modellen in diverse kleuren in uitvoeringen, naast een groot aanbod aan kwaliteitsoccasions. “Je kunt bij ons uiteraard terecht voor een nieuwe of gebruikte Toyota, maar ook voor reparatie, onderhoud, onderdelen, schade, financiering, leasing en verzekering”, vertelt Erikjan. “Door de bundeling van krachten kunnen we meer diensten bieden dan voorheen. Wat niet veranderd is, is de persoonlijke aandacht en de huiselijke sfeer.”