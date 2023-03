Bij familiebedrijf Gek van Fietsen vind je kwaliteit en service

Gek van FietsenEen tweede auto de deur uit, en een elektrische bakfiets of speed pedelec erin. Rik de Bruin, eigenaar van een fietswinkel in Alphen aan den Rijn, ziet de populariteit van de elektrische fiets groeien. Waar klanten eerder hun eerste e-bike aanschaften, komen mensen nu steeds vaker voor een tweede of derde exemplaar. Want de e-bike ontwikkelt in rap tempo, met mooie innovaties als bonus. Bij Gek van Fietsen gaan ze graag mee met de vernieuwing.

De populariteit van de elektrische fiets zorgt voor een snelle innovatie. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld mogelijk om je telefoon aan de fiets te koppelen om je e-bike op jouw persoonlijke voorkeuren af te stemmen, of om jezelf te laten navigeren.

Met de tijd mee

Volledig scherm © Gek van Fietsen Om de werkplaats hightech te houden, en klanten de eersteklas service te kunnen bieden, wordt het personeel elke winter bijgeschoold. “Daardoor blijven we onszelf vernieuwen en kunnen we kwaliteit blijven bieden. Die continue vernieuwing maakt het voor ons leuk en uitdagend en een mooie bijkomstigheid ervan is dat we onze klanten altijd goed kunnen bedienen”, zegt Rik de Bruin. Zelf vindt hij het leuk dat hij de afgelopen twee jaar steeds meer klanten tegenkomt voor wie gezondheid en duurzaamheid een rol speelt bij het aanschaffen van een e-bike. Jonge gezinnen kiezen ervoor een elektrische bakfiets te kopen in plaats van een tweede auto. Ze stemmen afspraken op elkaar af zodat ze duurzaam en gezond bezig kunnen zijn. En binnen de stad is de fiets vaak toch sneller dan de auto.

Weten wat je koopt

Het assortiment van Gek van Fietsen biedt onder andere e-bikes van high end merken zoals Stromer, Specialized, Koga of Lovens. Daarnaast zijn ze ook gespecialiseerd in racefietsen van Giant of Cervélo. Betrouwbaarheid staat centraal en kwaliteit mag zeker niet ontbreken. Rik de Bruin: “Toen onze opa in 1954 de winkel oprichtte, was het leveren van de beste service al ons doel. Nu sta ik samen met mijn broer aan het roer en werken wij met ons hele team hard om de klant te herkennen, begrijpen en natuurlijk zo goed mogelijk van dienst te zijn.”

Klanten weten dat ze eerlijk worden voorgelicht zodat ze een fiets vinden die echt bij ze past, in plaats van dat er alleen gekeken wordt naar of de fiets mooi is of wat toevallig in de aanbieding is.

Gek van Fietsen is al heel lang sterk in het bieden van constante kwaliteit, en investeert er ook in om die te behouden. “We hebben een nieuwe werkplaats met een fantastisch team goede monteurs en er is altijd een elektrische leenfiets beschikbaar voor als je je e-bike voor onderhoud brengt”.

Volledig scherm © Gek van Fietsen

Ook een elektrische fiets?

Kijk op de website of ga langs op de Frederik Hendrikstraat 2 in Alphen aan den Rijn. Laat je adviseren door de een van de specialisten en maak een gratis proefrit op een of meerdere modellen.