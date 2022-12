Bij Polikliniek Kralingen kan je versneld terecht voor een maag-,darm-en leveronderzoekstraject

Laura R. is patiënte bij het maag-, darm- en levercentrum in het IJsselland Ziekenhuis, begin juni bezocht zij polikliniek Kralingen. De diagnose Ziekte van Crohn werd drie weken later bij haar gesteld. Laura vertelt: “Afgelopen februari kreeg ik Corona, ik was er flink ziek van en heb een week op bed gelegen. Na die periode van weinig bewegen kreeg ik steeds meer last van buikpijn en ik dacht dat het daardoor kwam. Via de huisarts kreeg ik laxeerzakjes maar ik bleef veel buikpijn houden. Daarna heb ik medicijnen tegen darmkrampen gekregen en toen besloot de huisarts om me door te verwijzen naar de maag-darm-leverarts. Mijn huisarts keek naar de wachttijden in de ziekenhuizen, en op basis daarvan vond hij het versnelde MDL onderzoekstraject. Ik kon binnen twee weken in Kralingen terecht. Gelukkig kwam ik voor het traject in aanmerking en had ik snel een afspraak.”