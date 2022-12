Bijdragen aan een veiligere samenleving? ‘Grote vraag naar forensisch ICT’ers’

Digitaal veiligere samenleving

Forensisch ICT’ers speelden een sleutelrol in dit onderzoek. Kennis en vaardigheden om de samenleving digitaal veiliger te maken, zijn dan ook relevanter dan ooit. Hogeschool Leiden springt hierop in met de nieuwe voltijds hbo bacheloropleiding Forensisch ICT . Hierin leer je alles over zowel huidige als nieuwe, nog onbekende onderzoekstechnieken om digitale sporen te duiden en vast te leggen als rechtmatig verkregen bewijs.

Hansken

Tijdens de opleiding onderzoek je computers, mobiele telefoons, tablets en sensoren. Ook besteed je veel aandacht aan het vastleggen van onderzoeksresultaten in verslagen en rapporten en de bijbehorende juridische en ethische aspecten. In het IoT Forensic Lab leer je gebruik te maken van Hansken, de zoekmachine waarmee het Nederlands Forensisch Instituut criminele activiteiten uitpluist. Het forensisch laboratorium maakt deel uit van de Security Delta in Den Haag, het nationale veiligheidscluster waar zo’n 275 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen samenwerken. Daarnaast werk je met verschillende computerprogramma’s die actief in het werkveld worden ingezet tijdens onderzoeken en programmeer je toepassingen om je onderzoek verder te helpen.