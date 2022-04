Binnenruimtes ventileren is veranderd door corona

HoppenbrouwersDoor corona is ventilatie van binnenruimtes de afgelopen twee jaar nog nooit zo veelbesproken geweest. Nu het einde van de pandemie in zicht komt, is de vraag: hoe gaan we daarna om met ventilatie? “We zullen naar een ander ventilatieprincipe moeten”, meent Philomena Bluyssen, hoogleraar binnenmilieu aan de TU Delft.

“In sommige binnenruimtes recirculeert de lucht”, zegt technisch adviseur René van Heel van Hoppenbrouwers Techniek. “Dat betekent dat een systeem de gebruikte lucht filtert en weer opnieuw een ruimte in blaast. We wisten al dat dat niet zo gezond is - je kan er bijvoorbeeld hoofdpijn van krijgen of duizelig van worden.” De afgelopen twee jaar is een ander discussiepunt over deze vorm van ventileren sterk naar voren gekomen.

René: “Het RIVM stelt in hun rapport dat in een ruimte waar de lucht recirculeert, virusdeeltjes meer kans hebben om zich te verspreiden. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Steeds meer bedrijven en scholen hebben daarom interesse in een ventilatiesysteem dat oude lucht naar buiten blaast en alleen nog maar verse buitenlucht naar binnen haalt. De manier waarop we ruimtes ventileren, verandert door corona.”

De ‘nieuwe’ standaard

Volledig scherm Niet alleen hebben we dingen geleerd over hoe we een kantoor moeten ventileren, maar ook over onder welke omstandigheden een ventilatiesysteem het beste werkt. Want hoeveel lucht je naar binnen blaast, hangt af van hoeveel mensen er in een ruimte zitten.



Erik Fridael, calculator Technisch Beheer bij Hoppenbrouwers Techniek, denkt dat vooral de inrichting van binnenruimtes een verbeterpunt is: “Ventileren gaat veel beter als je het aantal mensen per vierkante meter beperkt. Met die kennis doen we er goed aan om de inrichting van het kantoor te herzien en de inrichting van klaslokalen en scholen te bekijken.”

Philomena Bluyssen, hoogleraar binnenmilieu aan de TU Delft, voegt daar iets belangrijks aan toe: “Het maakt ook uit op welke plekken lucht wordt af- en toegevoerd. Het beste is om vervuilde lucht zo dicht mogelijk bij iemand zijn gezicht af te voeren, zodat de luchtstroom niet in de richting van de ander beweegt.” Maar hoe meer mensen er in een ruimte zitten, hoe moeilijker dat is. “We zullen naar een ander ventilatieprincipe moeten”, denkt Philomena.

Quote “Helaas hoor ik ook nog oplossin­gen als ramen open gooien en jassen binnen aantrekken. Maar nadenken over de toekomst van ventileren gaat wel echt verder dan dat. Anders ben je bij een eventuele volgende pandemie weer terug bij af.” René van Heel, ventilatie-expert

Meer aandacht voor onderhoud

Daarnaast is voor een ventilatiesysteem een APK belangrijk. Erik: “Als je ventilatieroosters nooit schoonmaakt, dan worden ze zwart van de stofresten en werkt het systeem minder goed.” Ook is het volgens Erik belangrijk om vaker de stofzuiger te gebruiken. “Als de vloerbedekking niet schoon is, dan is de lucht dat automatisch ook niet.” Zaken die experts voor de pandemie al wisten, maar waar veel mensen zich nu een stuk bewuster van zijn.

Maak een pandemie-plan

“Bedrijven, scholen en instellingen denken meer na over toekomstige pandemieën”, vertelt René. “Ventilatie staat hoger op de agenda. Dat daagt ons uit; we willen toekomstbestendige systemen creëren die comfortabel en energiezuinig zijn én goed ventileren. Dat vraagt om een andere manier van werken en bouwen én, omdat het flinke uitgaven zijn, om vooruitdenken. Er zijn nu wel normen waar ventilatie aan moet voldoen, maar echt wettelijke bepalingen zijn er niet. Ik denk wel dat die er gaan komen. Met het opstellen van een ventilatieplan houden we daar al rekening mee.”