Biologisch, ambachtelijk en sociaal: bakkerij Driekant

Ned. Brood- en Banketbakkers Ondernemers VerenigingMensen die aan de zijlijn van het arbeidsveld staan krijgen bij de biologische bakkerij Driekant in Zutphen de kans om via een leerwerktraject weer onderdeel van de maatschappij te worden. Voor ondernemer Marijn Smit is het een droom om via een commercieel gedreven bedrijf mensen een nieuwe start te geven. Het resultaat: een kleurrijk gezelschap aan personeel én de bakkerij werd in 2020 verkozen tot beste biologische Bakkerij van Nederland.

In de bakkerij van Smit is ruimte voor iedereen die op wat voor manier dan ook aan de zijlijn van de maatschappij is komen te staan. Dat kunnen mensen zijn die burn-out zijn geweest en moeten reïntegreren, mensen met een verstandelijke beperking, een ex-verslaving, blinde mensen of met zware autisme.

Vertrouwen in de mens is goud

“Ik wens iedere ondernemer toe om zo’n kleurrijk gezelschap aan personeel te hebben”, zegt Smit. “Het is mooi om te zien hoe ze van elkaar leren, ook al zijn de verschillen zo groot. Ik verbaas me er nog steeds over hoe snel mensen weer meedraaien terwijl dat in eerdere trajecten niet lukte. Wij kijken naar wat iemand nodig heeft om goed te functioneren. Eigenlijk hoef je helemaal niet zoveel te doen, alleen het vertrouwen geven dat iemand er toe doet.”

“Bij ons bestaat meer dan de helft van ons personeel uit deelnemers van een leertraject. We hebben ze dus echt nodig om ons biologische brood te maken. Bij veel bedrijven zijn de sociale werkplekken een extraatje, bij ons zijn ze de spil in ons bedrijf. Het gevoel ertoe te doen omdat zonder jou de bakkerij die dag iets wezenlijks mist, is denk ik cruciaal. Het zelfvertrouwen dat ze daarmee opbouwen vergroot de kans op een baan ergens anders”.

Volledig scherm © Ned. Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging

Klein gebaar, grote impact

Nu menig bakkerij het moeilijk heeft door de hoge energieprijzen en loonkosten die stijgen, is de kans reëel dat de bakker schaarser wordt in het straatbeeld. Smit ziet het met lede ogen aan. “Een bakkerij geeft kleur aan de binnenstad. Mensen komen hier voor een praatje, we hebben tafeltjes staan waar mensen koffie drinken. Onze bakkerij is open, dus mensen zien ons bakken en dat geeft ze denk ik een huiselijk, warm gevoel. Het zijn ogenschijnlijk kleine dingen, maar het heeft denk ik grote gevolgen voor de maatschappij als de bakker uit het straatbeeld verdwijnt”.

Mooi ambacht

Geïnteresseerd in het brood- of banketbakkersvak? Kijk de op de NBVO voor meer informatie.

Volledig scherm © Ned. Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.