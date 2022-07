Biologische boer Gerjan: ‘We willen extra zuinig zijn op de bodem’

Basis van biologisch telen

“Wij hebben het getroffen op deze voormalige zeebodem”, zegt Gerjan. “Dit is heel krachtige grond. Daarmee ben ik als boer verwend, maar het betekent ook dat ik extra zuinig moet zijn op de aarde en de grond voldoende rust moet gunnen.” Dat is volgens boerenzoon Gerjan toch de basis van biologisch telen. “Onze werkwijze draait om rust, ruimte en afwisseling.”

Gezonde bodem

Binnen zijn bedrijf werkt Gerjan samen met andere biologische akkerbouwers. Elk van hen is gespecialiseerd in zijn eigen gewas. Gerjan levert al 10 jaar biologische babyromainesla aan Albert Heijn. “Wij telen maximaal eens in de 7 jaar hetzelfde gewas op hetzelfde stuk land. Sommige gewassen voegen iets toe aan de bodem, andere nemen juist. Door te rouleren houd je de vruchtbaarheid op peil. Zo krijg je een gezonde, levende bodem. De natuur reguleert zichzelf en daardoor heb je geen chemische gewasbeschermingsmiddelen of kunstmest nodig. Dat is de kracht van biologisch.”

Ruim assortiment

Biologisch is meer dan een mooi verhaal. Het is een wettelijk beschermde term. Een onafhankelijke instantie controleert of boeren en telers zich aan de regels houden. Als er een groen blaadje op een verpakking staat, weet je zeker dat een product is gemaakt met extra eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Dat maakt biologisch eten beter voor de wereld van morgen. Het is dan ook geen wonder dat steeds meer mensen kiezen voor biologisch. Ook Albert Heijn zet in op groei. Het huidige assortiment van ruim 1500 biologische producten wordt vrijwel wekelijks uitgebreid.

Waarom ligt de prijs hoger?

De weg naar meer biologisch gaat niet van de ene op de andere dag. Boeren die overstappen zijn jaren bezig en het betekent een forse investering. Dat komt onder meer doordat biologische telers meer grond nodig hebben om dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren. Veetelers moeten voldoen aan hogere eisen op het gebied van dierenwelzijn. Vandaar dat de prijs van biologische producten soms net iets hoger is. Hoe meer mensen kiezen voor biologisch, hoe meer boeren en telers overstappen op biologische landbouw. Daardoor wordt het aanbod steeds groter en beter bereikbaar voor iedereen.

‘Je krijgt er veel voor terug’

Gerjan hoopt dat het voor iedereen duidelijk wordt wat de werkelijke waarde is van biologisch geteeld eten. “Als consument betaal je er iets meer voor, maar daar krijg je heel veel voor terug. Door te kiezen voor biologisch zorgen we samen voor een betere leefomgeving. Nu en in de toekomst.”

