Boek nu een droomreis en je wordt opgehaald bij jouw voordeur

Als je kiest voor een busreis met Van Oeveren, begint de vakantie zodra jij je koffer hebt ingepakt, want elke reis wordt van A tot Z verzorgd. Het hotel, de excursies en zelfs het entreegeld, alles is geregeld. Vanaf het moment dat je thuis in de taxi stapt, word je in de watten gelegd. Ja, je leest het goed: in de taxi. Je hoeft namelijk niet eens zelf naar de bus te rijden, want je wordt opgehaald bij jouw voordeur.