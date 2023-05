Bomvolle agenda? Zo blijf je fit in drukke tijden

In de wintermaanden waren je avonden misschien vooral gevuld met rustig binnen cocoonen, maar nu het mooie weer eraan komt, loopt de agenda snel vol met afspraken. Borrels, barbecues, etentjes op het terras: het zijn leuke dingen die je niet wilt missen. Maar een dag telt nog steeds maar 24 uur en als je daarnaast ook nog druk bent met werk, sport, gezin en noem maar op, loopt je hoofd al gauw over.

Te druk om te slapen

Als je druk bent en constant het gevoel hebt achter de feiten aan te lopen, is de kans groot dat je nachtrust daaronder lijdt. Misschien pieker je ’s nachts veel of lig je nog mentale to-dolijstjes te maken. Dan kan het uren duren voordat je eindelijk in slaap valt. Dat slaaptekort slecht voor je is weet je vast wel, maar veel mensen onderschatten hoe slecht het is. Het heeft invloed op je fysieke en mentale welzijn; zo’n beetje alle processen in je lichaam raken verstoord als je weinig of slecht slaapt.

Vatbaarder voor ziekten

Eén van de plekken waar je de gevolgen van een slechte nachtrust snel zult merken, is je buik. Slaap je slecht, dan verandert onder andere de samenstelling van je darmflora, ook wel je darmmicrobiota genoemd. En je darmflora speelt een sleutelrol in je gezondheid – je immuunsysteem bevindt zich namelijk grotendeels in je darmen. Een goede balans en een rijke variatie aan bacteriën in je darmen zijn belangrijk om je goed te voelen, maar als het evenwicht verstoord raakt – door bijvoorbeeld slaapgebrek – kun je last krijgen van je darmen en vatbaarder zijn voor ziekten.

Plan voldoende rustmomenten in

Voorkom dat je volle agenda je onderuithaalt. Hoe? Door voldoende rustmomenten in te plannen. Dat lijkt simpel, maar als je wordt geleefd is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Probeer niet alleen maar van hot naar her te rennen en maak elke dag tijd om even tot jezelf te komen. Al is het maar kort. Doe bijvoorbeeld wat yin yoga, mediteer of schrijf in een dagboek. Zo breng je je gejaagde geest tot rust. Vooral aan het einde van de dag is dat heel belangrijk om goed te kunnen slapen.

Buikrust en nachtrust gaan hand in hand

Ook een rustige buik helpt je beter te slapen. Zorg dus dat je darmen tevreden zijn. Je doet ze een plezier met voldoende slaap (inderdaad, het werkt twee kanten op), beweging, ontspanning en met gezonde, vezelrijke voeding. Onderzoek1 laat zien dat probiotica kunnen bijdragen aan een gebalanceerde darmflora. Deze producten, zoals bepaalde gefermenteerde melkdrankjes, bevatten grote hoeveelheden nuttige melkzuurbacteriën die een verstoord evenwicht in je darmen kunnen herstellen.

