Bookmakers: Grote kans op gunstige Oranje-tegenstander in achtste finale

Het Nederlands elftal gaat na de zege op Senegal vrijwel zeker naar de achtste finale. Volgens de voorspellingen van bookmaker Unibet gebeurt dat als groepswinnaar, want de resterende tegenstanders Ecuador en Qatar in poule A hebben op papier matige teams. Oranje geeft zichzelf als vermeende poulewinnaar een uitstekende uitgangspositie voor de volgende ronde. De spelers ontlopen waarschijnlijk Engeland, terwijl in de achtste finale vermoedelijk de Verenigde Staten of Wales wacht. Kortom, de eerste opponent in de knock-outfase van het WK lijkt op voorhand geen onoverbrugbare horde.

Het spelniveau biedt weliswaar nog ruimte voor verbetering, maar toch trok Oranje de overwinning uiteindelijk relatief eenvoudig over de streep. Een knappe prestatie, want de Senegalezen spelen vrijwel allemaal bij Europese topclubs. Niet voor niets won het land afgelopen voorjaar nog de Afrika Cup. De kop is eraf en volgens bookmaker Unibet gaat Oranje vrijwel zeker als groepswinnaar door naar de volgende ronde. Het kan zomaar eens een heel mooi najaar worden.

Gunstige uitgangspositie voor Nederland

De oplettende kijker zag tijdens de eerste wedstrijd voldoende aanknopingspunten voor een succesvol WK van Oranje. Zo gaf de vijfmansdefensie nauwelijks kansen weg, terwijl de kersverse international Andries Noppert in de vorm van zijn leven verkeert. Daarnaast is het nationale team sterk in de breedte, want de invallers Memphis Depay, Davy Klaassen en Teun Koopmeiners wisten de wedstrijd te kantelen. Met een steeds fitter wordende Memphis Depay lijkt de kans groot dat het de volgende wedstrijden alleen maar beter gaat.

Voor het verdere verloop in het toernooi maakt het nogal een verschil of Oranje wel of niet groep A wint. Als vermoedelijke poulewinnaar speelt Nederland in de achtste finale op zaterdag 3 december namelijk tegen de nummer twee van groep B. Wales of de Verenigde Staten strijden naar verwachting voor deze plek. Dat zou een gunstige loting betekenen, want deze landen hebben veel minder kwaliteit dan Oranje. Engeland wint na de klinkende overwinning op Iran volgens de bookmakersgroep B. Komen deze voorspellingen uit, dan ontloopt Nederland in de achtste finale deze titelfavoriet. Dat maakt de weg vrij richting de kwartfinale.

Na de eerste overwinning op Senegal behoort Oranje volgens Unibet tot de zeven kanshebbers voor de WK-overwinning. Dit wedkantoor geeft Brazilië, Argentinië, Engeland, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Nederland de beste papieren. De top ligt dichtbij elkaar, dus het kan in deze fase van het toernooi nog alle kanten op.

