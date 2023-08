Brandstofprijzen stijgen: deze drie hybride-auto’s zijn gewild

Gaspedaal.nlDe prijzen van benzine en diesel zijn in begin juli gestegen en daardoor is de populariteit van tweedehands hybrides toegenomen, zo blijkt uit cijfers van occasionplatform Gaspedaal.nl. In juli dit jaar zocht een kwart van alle bezoekers naar een hybride. Dit zijn de drie populairste tweedehands hybride-auto’s.