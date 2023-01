Brandweerwerk is levenswerk: ‘Wij zijn het vangnet van de maatschappij’

Brandweer HaaglandenBij de brandweer is geen dag hetzelfde. De ene keer ruk je uit voor een brand, de andere keer bevrijd je iemand die bekneld zit in een auto na een ongeval. Is er geen incident waarvoor de brandweerlieden op pad moeten, dan sporten en oefenen ze op de kazerne of een oefenterrein in de buurt en geven ze voorlichting over brandveiligheid. “Je doet 24 uur lang letterlijk alles samen met je ploeg. Zelfs de boodschappen”, zegt Lucien Groenewegen, directeur Brandweerzorg bij Brandweer Haaglanden.

Deze week start een nieuwe campagne om nieuwe brandweerlieden te werven voor de dertien beroepskazernes die de regio Haaglanden telt. “Een unieke regio langs de kust met een regeringscentrum, ambassades, oude binnensteden en de glastuinbouw ”, zegt Groenewegen. “Het aantal en het scala aan incidenten is hier best groot. En dat gaat veel verder dan alleen brand. Zo helpen we als brandweer bijvoorbeeld bij liftopsluitingen, wateroverlast en stormschade, maar halen ook een sleutelbos uit een sloot of een kat uit een boom. We zijn er voor mens en dier. Als mensen het niet meer weten, dan bellen ze ons. We zijn het vangnet van de maatschappij.”

Selectie en opleiding

Aan de opleiding tot brandweerman of -vrouw gaat een streng selectietraject vooraf. Rond je deze positief af, dan volgt een aanstelling voor een jaar op een beroepskazerne in de regio Haaglanden. “Je mag een voorkeur voor een kazerne opgeven, maar er wordt gekeken waar plek is.” Zodra je bent aangenomen, start je met de basisopleiding. “Die duurt ongeveer zes maanden, inclusief stages”, zegt Groenewegen. “In dat half jaar leer je alles over onder meer brandbestrijding, technische hulpverlening, waterongevallen, ongevallen met gevaarlijke stoffen en levensreddend handelen. Maar er is ook aandacht voor samenwerken in een team en technische vaardigheden.”

Brandweerduiker

Heb je de opleiding met succes afgerond, dan ga je op de kazerne aan de slag. Daarna kun je je nog specialiseren, bijvoorbeeld tot brandweerduiker. Groenewegen: “Dan word je gealarmeerd voor een reddingsactie, bijvoorbeeld als een voertuig of een persoon te water is geraakt. De zwemtest tijdens de selectieprocedure wijst uit of iemand geschikt is om brandweerduiker te worden.” Maar je kunt na een paar jaar ook doorgroeien tot ploegchef, bevelvoerder of instructeur. Groenewegen: “In dat laatste geval verzorg je oefenmomenten binnen de ploeg.”

Samen naar de supermarkt

Werken bij Brandweer Haaglanden doe je namelijk in ploegendienst. “Een dienst begint om half acht ’s ochtends tot half acht de volgende dag. In die 24 uur doe je alles samen met je ploeg, van eten en drinken tot sporten en samen oefenen. Moeten er boodschappen worden gedaan, dan rijdt het hele team met de brandweerwagen naar de supermarkt. Bij een melding van een incident moet je immers meteen kunnen uitrukken.” Je moet dus wel een teamspeler zijn om bij Brandweer Haaglanden te willen werken. “En je moet fysiek fit zijn, sportief en een hart voor hulpverlening hebben”, zegt Groenewegen.

Maak jij ook van de brandweer je levenswerk?

Brandweer Haaglanden is op zoek naar sportieve mensen die flexibel beschikbaar zijn en van een uitdaging houden. Meer informatie over het selectietraject, functie-eisen en de opleiding vind je hier. Ook kun je naar een van de inloopochtenden op brandweerkazerne Loosduinen in Den Haag op 28 januari of 4 februari 2023. De eerstvolgende opleiding start in oktober.